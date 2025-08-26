Naši Portali
VELIKI STAŽ NE JAMČI VISOKU MIROVINU

Evo kolika je stvarna mirovina nakon 35 godina rada u Njemačkoj. Žene u prosjeku primaju manje

Pixabay
Autor
Lorena Posavec
26.08.2025.
u 18:05

Standardna mirovina odnosi se na osiguranika koji je 45 godina uplaćivao doprinose na prosječnu plaću. Nakon 35 godina rada takva se razina teško dostiže

Kako se piše u njemačkim medijima, 35 godina rada u Njemačkoj ne znači automatski i visoku mirovinu, a presudni su visina prihoda i iznos uplaćenih doprinosa. Iako 35 godina radnog staža predstavlja važan prag u sustavu i donosi status dugotrajno osigurane osobe, visina mirovine uvelike ovisi o tome koliko su tijekom tog razdoblja bile velike plaće i time doprinosi mirovinskom fondu. Drugim riječima, broj godina nije jedini kriterij, ključni su ostvareni mirovinski bodovi, piše Fenix.

Standardna mirovina odnosi se na osiguranika koji je 45 godina uplaćivao doprinose na prosječnu plaću. Nakon 35 godina rada takva se razina teško dostiže, iako bi u teoriji mirovina mogla pokriti iznos potreban za pristojan život (procjenjuje se između 1.464 i 2.100 eura mjesečno). U praksi je to rjeđe slučaj, ali prosječna mirovina nakon 35 godina ipak je znatno viša od ukupnog prosjeka.

Prema procjenama za 2025., prosječne mirovine izgledaju ovako:
Svi umirovljenici: 1.100 eura (opći prosjek), odnosno 1.623 eura nakon 35 godina staža
Muškarci: 1.346 eura prosjek, oko 1.809 eura nakon 35 godina
Žene: 903 eura prosjek, oko 1.394 eura nakon 35 godina

Sve navedene vrijednosti odnose se na bruto iznose i ne uključuju odbitke za zdravstveno i dugotrajno osiguranje. Unatoč boljoj startnoj poziciji nakon 35 godina staža, i dalje postoje značajne rodne razlike, žene u prosjeku primaju stotine eura manje od muškaraca. Procjene pokazuju da bi osoba sa 67 godina starosti i 35 mirovinskih bodova imala bruto mirovinu od 1.427,65 eura. Ako bi u mirovinu otišla ranije, taj bi se iznos smanjio na oko 1.223,19 eura.

