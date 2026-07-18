Nova naselja u Gazi i Zapadnoj obali

Dok se Izrael priprema za parlamentarne izbore zakazane za 27. listopada, vlada premijera Benjamina Netanyahua ubrzava širenje naselja u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali. Najavljeni novi projekti, izdvajanje stotina milijuna eura i sve otvorenija potpora doseljenicima izazvali su oštre reakcije međunarodnih organizacija, ali i dijela izraelskog političkog i sigurnosnog establišmenta.

Izraelski ministar obrane Israel Katz najavio je osnivanje triju novih naselja tipa "Nahal" u sjevernom dijelu Gaze. Riječ je o vojnim zajednicama koje su se tijekom prethodnih desetljeća često razvijale u trajna civilna naselja. Istodobno je ministar financija Bezalel Smotrich predstavio paket vrijedan 1,3 milijarde šekela, odnosno oko 373 milijuna eura, namijenjen izgradnji i proširenju desetaka izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali. Izraelski mediji navode da je vlada sredstva odobrila još prošlog mjeseca, ali je odluku privremeno zadržala zbog očekivanog protivljenja SAD-a.

Politički analitičari smatraju da izraelska vlada prije izbora nastoji stvoriti nove činjenice na terenu kako bi učvrstila kontrolu nad okupiranim područjima, dok kritičari upozoravaju da to dodatno smanjuje izglede za političko rješenje izraelsko-palestinskog sukoba. Kontroverze su izazvale i izjave generala Avija Blutha, zapovjednika izraelskih snaga na Zapadnoj obali, koji je doseljeničke ispostave, ilegalne čak i prema izraelskom zakonu, nazvao "partnerima vojske u sigurnosti".

Tijekom obilaska područja pod izraelskom kontrolom u Gazi ministar obrane Katz izjavio je da Izrael sada kontrolira oko 65 posto teritorija Pojasa Gaze. Njegov zamjenik, general-bojnik Tamir Yadai, ustvrdio je da je riječ o "pobjedi", dodavši kako je tijekom operacija ubijeno više od 70.000 "terorista". Izjava je izazvala brojne kritike jer se razlikuje od podataka palestinskih zdravstvenih vlasti, prema kojima je među više od 73.000 poginulih više od 21.000 djece, oko 10.000 žena i više od 5000 starijih osoba. Izraelska vojska priznala je da je ta baza podataka uglavnom vjerodostojna, ali nije objasnila kako je došla do procjene o 70.000 ubijenih "terorista", navodeći da analiza još traje i da konačni rezultati još nisu predstavljeni političkom vodstvu.