VIDEO Objavljena strašna snimka iz Monaka, snimila je atentatorica kao dokaz 'obavljenog posla'

Ukrajinske vlasti objavile su videosnimku koja, prema njihovim tvrdnjama, prikazuje trenutke prije atentata na ukrajinskog poduzetnika Vadima Jermolajeva u Monaku. U eksploziji koja se dogodila krajem lipnja teško su ozlijeđeni tajkun, njegova partnerica i njihov 13-godišnji sin, a istraga je u međuvremenu dobila novi obrat. Britanski The Telegraph piše kako su ukrajinske vlasti objavile snimku na kojoj se vidi osoba koja ostavlja ruksak s eksplozivnom napravom ispred stambene zgrade u Monaku u kojoj živi ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Na snimci se potom vidi kako Jermolajev, njegova dugogodišnja partnerica Ana Nasobina i njihov 13-godišnji sin dolaze pred zgradu neposredno prije snažne eksplozije. Prema navodima ukrajinskog državnog odvjetništva, kameru su unaprijed postavili sami počinitelji kako bi imali potvrdu da je atentat izvršen.

Glavni ukrajinski državni odvjetnik Ruslan Kravčenko rekao je da su stručnjaci ukrajinske Sigurnosne službe (SBU) uspjeli vratiti obrisanu videosnimku koja predstavlja važan dokaz u istrazi. Jermolajev se i dalje nalazi na liječenju u jedinici intenzivne skrbi nakon napada koji se dogodio 29. lipnja. U prvoj javnoj izjavi nakon atentata rekao je da je eksplozija bila dovoljno snažna da razori čelične ograde i kamene stube ispred njegova doma. Njegova partnerica, prema pisanju The Telegrapha, zadobila je katastrofalne i nepovratne ozljede te je navodno ostala bez obje noge, dok je njihov sin pretrpio opekline, prijelome i teške traume.

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Poduzetnik tvrdi da "nema nikakve sumnje" da su u pokušaj njegova ubojstva bili uključeni pripadnici Glavne uprave vojne obavještajne službe Ukrajine (HUR), no ukrajinske vlasti zasad nisu potvrdile te optužbe. Francuski istražitelji kao glavnu osumnjičenu identificirali su Anastasiju Berezovsku, ukrajinsku državljanku koja je nakon početka rata živjela u Njemačkoj. Interpol ju je ubrzo označio glavnom osumnjičenicom, no nakon povratka u Ukrajinu pronađena je mrtva u šumi pokraj Kijeva.

Ukrajinske vlasti zbog njezina ubojstva uhitile su aktivnog časnika HUR-a Vladislava Reuta i bivšeg pripadnika ukrajinske sigurnosne službe SBU Vitalija Žikoviča. Istražitelji sumnjaju da su Berezovskoj prije smrti uplaćivali novac i kriptovalute, što bi moglo biti povezano s pokušajem atentata na Jermolajeva. Ukrajinsko tužiteljstvo tvrdi da su dvojica osumnjičenih djelovala samostalno, bez znanja i odobrenja svojih službi. Jermolajev je naglasio da njegove izjave nisu usmjerene protiv Ukrajine ni ukrajinskog naroda te je zahvalio predsjedniku Volodimiru Zelenskom na osobnoj uključenosti u slučaj. Podsjetimo, Zelenski je 2023. godine uveo sankcije Jermolajevu zbog navodnog poslovanja na ruski okupiranom Krimu. Poduzetnik se ukrajinskog državljanstva odrekao još 2017. godine te je u međuvremenu stekao ciparsku putovnicu. Kao razlog preseljenja u Monako ranije je naveo potrebu za "međunarodnom zaštitom".