Godinama je bila zarobljena u Epsteinovu sustavu: Otkrila kako je kontrolirao žene i prisiljavao ih na šutnju

Bivša Epsteinova pomoćnica progovorila o godinama kontrole: Žene je držao u potpunoj ovisnosti Žena predstavljena pseudonimom Anja godinama je živjela u stanu na Manhattanu kojim se Jeffrey Epstein koristio za smještaj žena iz svojega kruga. Nakon njegove smrti 2019. morala se iseliti, ali je time, kaže, napokon izišla iz sustava zlostavljanja. Epsteinov brat Mark poriče da je znao za bratova nedjela. “Još se uvijek pokušavam pomiriti s činjenicom da sam godinama bila zlostavljana” kaže Anja. “Niste bili lancem vezani za vrata, zar ne? Niste bili zaključani u podrumu. Lanci su bili manje vidljivi, ali su postojali.”

Za BBC je opisala život jedne Epsteinove “pomoćnice”. U toj je skupini, prema njezinoj procjeni, u jednom trenutku bilo desetak žena. Osiguravao im je smještaj, ali je zauzvrat tražio potpunu dostupnost, kontrolirao njihove financije i odnose te ih seksualno zlostavljao. Navodno je govorio da je njegova organizacija “poput kulta, a da je on vođa kulta”. Sličan obrazac pred američkim je Kongresom opisala Sarah Kellen. “Bio je iznimno vješt u tome da potpuno uništi vašu sposobnost samostalnog odlučivanja i osjećaj osobne slobode. Zbog toga ste postajali sve ovisniji o njemu” rekla je.

Klinička psihologinja Tara Quinn-Cirillo upozorava da “manipulativno vrbovanje može se provoditi i nad odraslom osobom”. “Svatko može postati ranjiv na takvo ponašanje” upozorava. Nakon osude 2008. zbog zlostavljanja maloljetnice Epstein je, prema Anjinu svjedočenju, češće ciljao punoljetne žene iz Rusije i istočne Europe koje su izgledale vrlo mlado. Anja je odrasla uz poruku da će joj “obrazovanje donijeti uspjeh”. Završila je fakultet, napustila Rusiju i radila kao model za modne kuće poput Fendija i Chanela. U pariškoj agenciji upoznala je modnog skauta Daniela Siada. Pohvalio je njezinu inteligenciju, što “nije bilo uobičajeno u modnoj industriji”, te joj ponudio poznanstvo s Epsteinom. Danas vjeruje da susret nije bio slučajan. “Sve je bilo potpuno namješteno” kaže, opisujući Siada kao “u biti profesionalnog trgovca ljudima”.

Siad je ranije poricao da je znao kakvu opasnost Epstein predstavlja, a njegov odvjetnik nije dao komentar. Na prvom sastanku Epstein je od Anje zatražio da se razodjene pod izlikom procjene za manekenski posao. Rekao joj je da “nije u formi” i da mora “početi vježbati”. Istodobno ju je ispitivao “o tome što želi postići u životu, zašto se bavi manekenstvom i o svemu što joj je bilo važno”. “U modnoj industriji nitko vam ne postavlja takva pitanja” kaže. Epstein joj je pritom rekao: “Vidim da si pametna i nepovjerljiva” te “Ne želim spavati s tobom.” Time je, tvrdi Anja, stekao njezino povjerenje.

Govorila je samoj sebi: “Bože, ovaj je čovjek nevjerojatan. Kao da me potpuno prozire” kaže. Gotovo godinu dana “religiozno” je vježbala i slala fotografije. Kada je tražio nage snimke, govorio joj je da ne bude “sramežljiva”. Organizirao joj je i sastanak s Faith Kates iz agencije Next Management, a potom joj prenio da “nije dovoljno dobra za njujorško tržište” i da “nije u formi”. Epstein ju je zatim pozvao u Palm Beach, gdje je tijekom služenja kazne imao dopuštene dnevne izlaske. Ondje ju je, tvrdi, prvi put seksualno napao. Nakon toga pred drugim ju je ženama opisao kao “tako sramežljiva”. Njihov smijeh naveo ju je da krivnju traži u sebi. “Pomislila sam da se možda zapravo nije dogodilo ništa loše. Možda je pogrešna samo moja reakcija” govori. “Možda je to posljedica mojega ruskog odgoja, možda toga što su mi roditelji bili toliko strogi, ali zaključila sam da nešto nije u redu sa mnom, a ne s njim.”

Tek nakon objave Epsteinovih spisa zaključila je da je njezin poslovni neuspjeh bio dio “vrlo pomno razrađenog procesa manipulativnog vrbovanja”. Psihologinja Quinn-Cirillo takav postupni pristup uspoređuje s mehanizmom koji prolazi nezapaženo, “baš kao što su nevidljivi bombarderi konstruirani da prođu ispod radara”. Odvjetnik Faith Kates odbacio je tvrdnje da je njegova klijentica znala za Epsteinove aktivnosti ili u njima sudjelovala. Navod da je Epstein trebao prenijeti odluku agencije ocijenio je tvrdnjom koja “neuobičajena je, netočna i nepotkrijepljena”. “Očito nema ničega neobičnog u tome da modna agencija razmotri i odbije potencijalni model, čak i više puta” navedeno je u priopćenju.

Next Management poručio je da nije bio povezan s Epsteinom te da su navodni postupci Faith Kates bili “isključivo njezini”. Epstein je Anju poslije povezao i s agencijom MC2, no odande je stiglo “gotovo nula” poslova. Umjesto angažmana, pozivali su je u Palm Beach radi “izravnoga angažmana”, gdje je, tvrdi, ponovno bila zlostavljana. Kada joj je rekao da odustane od manekenstva, Epstein joj je ponudio posao: “Dođi raditi za mene. Naučit ću te pravom poslu. Putovat ćeš i upoznavati važne ljude diljem svijeta. Posao se, međutim, svodio na čekanje, jednostavne zadatke i stalnu pripravnost. Kada je jednom otišla na ručak, Epstein je “potpuno poludio” i zabranio joj da bez dopuštenja napušta kuću.

Nije imala bankovni račun ni dokumente potrebne za najam vlastitog stana. Kada bi se razboljela, govorio joj je: “Ja sam tvoje zdravstveno osiguranje.” Povremeno bi je izbacio iz stana i naredio da “sama smisli gdje će boraviti”. Plaću je, tvrdi, počela dobivati tek poslije, zbog uvjeta svoje vize, dok joj je Epstein ponavljao: “Ne brini, uvijek ću se brinuti o tebi. Kellen je opisala sličnu ovisnost. “Nisam imala novca, obitelji ni obrazovanja, niti sam vjerovala da zaslužujem išta bolje” rekla je. Istodobno joj je demonstrirao svoju moć i veze. “Jeffrey se pobrinuo da znam kako bi me neposluh prema njemu mogao stajati života” tvrdi Kellen.

Anja se prisjeća bijega jedne pomoćnice. Tvrdi da je Epstein angažirao privatnog istražitelja i izračunao da mu odbjegla žena duguje 700.000 dolara. Poruka je, kaže, bila jasna: “odeš li, dugovat ćeš mi novac, a ja ću te pronaći kako bih ga naplatio.” Uz financijski pritisak prikupljao je kompromitirajuće fotografije i snimke. Jednom je pomoćnice nagovorio da razodjevene plešu pred kamerom. “Tako znam da se nikada nećete okrenuti protiv mene.” “To je bila njegova zbirka dokaza” kaže Anja.

Žene je prisiljavao i da mu šalju poruke koje su nazivale “pismima zahvalnosti”, u kojima su pretjerano srdačno hvalile svojega zlostavljača. “Toliko sam se bojala da mu nisam dovoljno puta rekla ‘hvala,’” kaže Anja. “Mislim da su ta pisma zahvalnosti djelomice bila još jedan njegov mehanizam kojim je poručivao: “Kako se možeš okrenuti protiv mene kada mi se neprestano zahvaljuješ?” Epstein ih je međusobno sukobljavao. Jednoj bi govorio da je druga “ljuta” jer je “beskorisna i tako lijena”, a zatim se predstavljao kao onaj koji se “zauzima za nju” i njezin “najveći podupiratelj”. Tako je sprječavao stvaranje povjerenja među ženama i zadržavao kontrolu.

Kontrolirao je i njihov izgled. Anja tvrdi da ju je prisilio na kirurško uklanjanje tetovaže rezanjem kože umjesto laserskim postupkom. “Samo sam se ja toga mogao sjetiti” prisjeća se njegovih riječi. Zahvat joj je ostavio trajne ožiljke, a godinu dana poslije morao je biti ponovljen jer Epstein nije bio zadovoljan rezultatom. “Najviše ponižavajući” dio iskustva, kaže, bila je obveza da dovodi druge žene. Svaka je pomoćnica navodno morala pronaći barem jednu novu kandidatkinju. “Bez obzira na to je li riječ o jednoj ili deset žena, već ste postali suučesnik.” Anja je odlučila progovoriti kako bi pokazala da Epsteinov sustav nije obuhvaćao samo maloljetnice nego i punoljetne žene koje su postupno ostajale bez novca, doma, samostalnosti i potpore. “Izgradio je čitav ekosustav zlostavljanja koji je služio njemu,” kaže.

Ugledni posjetitelji njegovu su ponašanju, dodaje, davali privid legitimnosti. “Tko sam ja da to dovodim u pitanje? Tko sam ja da ovdje progovorim?” Anja i Sarah Kellen poslije su dobile naknadu iz fonda za Epsteinove žrtve, nakon postupka u kojem su morale potkrijepiti svoje navode o zlostavljanju. “Dok je bio živ, ni s jednom osobom nisam razgovarala o tome,” kaže Anja. Danas se nada da će njezino svjedočanstvo pomoći drugim žrtvama da prepoznaju prisilnu kontrolu i napuste nasilni odnos. “Ni po čemu nisam posebna,” kaže. Nekako sam samo uspjela u sebi pronaći snagu da ustrajem i preživim. Ako sam ja to mogla, možete i vi.