Nominirani čelnici Končara, Žito grupe, Podravke, Orqe, Ericssona Nikole Tesle

Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara i prošlogodišnji dobitnik nagrade Gospodarstvenik godine, i ove je godine jedan od petero menadžera nominiranih za ovu prestižnu nagradu u organizaciji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika. Uz Kolaka nominirani su Marko Pipunić, vlasnik i prvi čovjek Žito grupe, Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, Srđan Kovačević, čelnik osječke Orqe, te Gordana Kovačević, dugogodišnja predsjednica Uprave kompanije Ericsson Nikola Tesla. Među nominiranima samo su Kolak i Martina Dalić dosad pobjeđivali, Pipunić i Gordana Kovačević bili su među nominiranima, dok je Srđan Kovačević prvi put dobio šansu ponijeti ovu prestižnu nagradu.

Nominirane je odabrao žiri sastavljen od renomiranih novinara i urednika, uglednih stručnjaka i znanstvenika s polja ekonomije te čelnih ljudi javnih i privatnih gospodarskih udruženja i institucija. Članovi žirija, predstavnici medijskih kuća, ove su godine Mladen Miletić, glavni urednik Poslovnog dnevnika, Ana Blašković, izvršna urednica Poslovnog dnevnika, Ivan Hrstić, urednik gospodarstva na regionalnoj televiziji N1, Saša Ćeramilac, dugogodišnji televizijski i radijski novinar i urednik, danas medijski konzultant, Željko Kardum, nekadašnji glasnogovornik Zagrebačke burze, danas gospodarski komentator na Hrvatskoj radioteleviziji, te Viktor Vresnik, bard ekonomskog analitičkog novinarstva, nekadašnji glavni urednik časopisa Banka, hrvatskog izdanja Forbesa i Jutarnjeg lista, u kojem je i danas komentator.

Članovi žirija su i čelnici strukovnih gospodarskih udruga, sveučilišni profesori i dekani ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj. Luka Burilović dugogodišnji je predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK), a Irena Weber glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). U žiriju su i ugledni ekonomski znanstvenici i sveučilišni profesori, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku Sunčica Oberman Peterka, pročelnik sveučilišnog odjela za ekonomiju Sveučilišta Algebra Bernays Nikola Drašković, dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa Mato Njavro te predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Darko Tipurić.

Kriteriji kojima su se članovi žirija vodili prilikom bodovanja gospodarstvenika su izvrsnost u poslovanju, izvozni uspjeh, inovacije i investicije te otvaranje novih pogona, a samim time i radnih mjesta. Stoga ovogodišnji odabir nominiranih nije veliko iznenađenje. Gordan Kolak i u svom drugom mandatu na čelu Končara nastavlja ostvarivati natprosječne poslovne rezultate, od kojih se posebno ističu novi ugovori u inozemstvu na području elektroenergetike i željezničkog prijevoza. Rezultat je rekordno povećanje tržišne vrijednosti jednog od rijetkih preostalih hrvatskih industrijskih velikana. Marko Pipunić spada među nekolicinu poduzetnika koji su razvili uspješan poljoprivredni biznis, unatoč nepovoljnim okolnostima u industriji primarne proizvodnje hrane. Njegova Žito grupa ove je godine uspješno izašla na tržište kapitala i inicijalnom javnom ponudom dionica prikupila 130 milijuna eura svježega kapitala.

Uspjesi i ambicija

Martina Dalić nakon gotovo pet godina na čelu Podravke uspješno brodi prehrambeno-prerađivačkim sektorom. Kao najveća domaća kompanija u svojoj branši, Podravka je ove godine preuzela poljoprivredni biznis Fortenove i tako dobila svoju treću poslovnu diviziju. Gordana Kovačević jedna je od dugovječnijih čelnih osoba u ICT sektoru. Na čelu Ericssona Nikole Tesle bila je 20 godina, a nedavno je od Hrvatske gospodarske komore nagrađena Zlatnom kunom za životno djelo. Na listu kandidata za nagradu gospodarstvenik godine prvi je put ušao Srđan Kovačević, čelni čovjek i suosnivač osječke tvrtke Orqa. Ta je kompanija lider u tehnologiji dronova u ovom dijelu Europe, s ambicijom da osvoji tržište besposadnih tehnologija na cijelom Zapadu.