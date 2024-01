Nogalo: Ne daju mi da djecu liječim besplatno iako nedostaje pedijatara

Nakon što je izgubio bitku vezanu za svoj povratak na čelnu funkciju u Dječjoj bolnici Srebrnjak, bivši dugogodišnji ravnatelj DB-a Srebrnjak Boro Nogalo izgubio je i bitku za ostanak u bolnici kao pedijatar. Nogalo će 5. veljače ispuniti sve uvjete za mirovinu, a Uprava bolnice nije udovoljila njegovu zahtjevu da mu se produlji radni odnos do 68. godine. U odgovoru koji je Nogalo dobio od Uprave bolnice u kojem je odbijen, zahvaljeno mu je na liječničkom i voditeljskom radu u bolnici, a posebno na vođenju bolnice u izazovnim vremenima poslijeratne obnove. Kao ključni argument zašto mu se ne dozvoljava da ostane raditi u bolnici do 68. godine naveden je podatak da u 2024. petero specijalizanata završava svoju izobrazbu i nastavlja rad u bolnici.

Na odluku Uprave bolnice Nogalo se žalio i očekivao da će njegovu žalbu razmatrati i Upravno vijeće bolnice, koje se sastaje danas. Međutim, iako mu je predsjednik Upravnog vijeća Goran Tešović odgovorio da će njegov prigovor biti uvršten na dnevni red sjednice, to se, kaže Nogalo, nije dogodilo, a na što je prigovor, kaže, već uložilo dvoje članova Upravnog vijeća, točnije predstavnik Stručnog vijeća i predstavnik Radničkog vijeća svih zaposlenih u bolnici.

– Sve ovo doživljavam kao kontinuiranu nepravdu koja mi se događa i diskriminaciju. Tri suda vratila su me na posao, trebao sam dobiti ponovno rukovodeću funkciju, ali ova administracija u Gradu Zagrebu na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem nije napravila ništa do minimuma koji je morala. Sada me se tjera u mirovinu iako pedijatara nedostaje – kaže Nogalo.

Dodaje i da u mirovinu nema namjeru ići jer smatra da nema razloga da svoje iskustvo i znanje i dalje ne koristi. Umjesto da ostane u javnom zdravstvu, što je cijeli život i htio, morat će, kaže, u privatnike budući da njegova bolnica na njega ne računa.

– Ne dozvoljava mi se da djecu liječim besplatno unatoč listama čekanja od šest-sedam mjeseci i unatoč naredbi ministra da se te liste smanje – ogorčen je Nogalo. Ravnateljica DB-a Srebrnjak prim. Duška Markov Glavaš kaže da dr. Nogalo 23 godine nije radio struku jer je bio ravnatelj i da je, nakon što ga je vratila na posao, dvaput tjedno imao ambulantu.

– On nije tražio da u mirovini radi četiri sata, već puno radno vrijeme. Kamo da onda stavim mlade doktore? Dr. Nogalu objasnila sam sve pa sam iznenađena da se to ovako prezentira – kaže ravnateljica DB-a Srebrnjak.

Prof. Goran Tešović, predsjednik Upravnog vijeća Srebrnjaka, smatra da je problematiziranje neproduljivanja ugovora o radu dr. Nogala nepotrebno pretjerivanje. – Od travnja 2023. promjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, produljenje rada nakon 65. godine isključivo je odluka čelnika ustanove, a ne Upravnog vijeća – kaže prof. Tešović.

