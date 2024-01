Pitali smo vas s koliko bi godina građani Hrvatske trebali u mirovinu. Ovo su neki od vaših odgovora

U Hrvatskoj pravo na starosnu mirovinu građani stječu kada navrše 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, a u razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi. Od 1. siječnja 2030. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce. Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja.

Žene u 2024. godini u mirovinu mogu ići sa 63 i pol godine ako su prikupile najmanje 15 godina staža. Ukoliko imaju 41 godinu staža, tada u mirovinu mogu ići i prije 63. godine, ali ne mlađe od 60. No mnogi smatraju kako je prag za odlazak u mirovinu sa 65 godina previsok te da bi se u mirovinu trebalo ići ranije. Evo što misle neki od naših čitatelja.

'Ovisi o radnom mjestu! Naravno da ovi koji donose takve zakone mogu raditi i do 90 godina, ali netko tko radi na normu ili na otvorenom bez obzira na vremenske uvjete baš i ne', 'S 40 godina staža, bez obzira na godine starosti. Samanje staža, ovisno o radnim uvjetima. Nije isto raditi na baušteli ili uredu. Naravno, onome tko može i želi duže raditi, to i omogućiti', 'Nekad se išlo sa 50 ili 55 , i to je to, tko hoće nek radi do smrti, ali mislim da bi bilo u redu da se mladim da prostor za rad', 'Do 60 svi bi trebali ići u mirovinu da bar malo uživaju u njoj jer poslije 60 malo tko je sačuvao zdravlje da bi je dugo uživao, pogotovo radnici na otvorenom'.

Većina se naših čitatelja slaže da je radni staž predug. 'Moj tata nije doživio penziju, moj brat nije doživio penziju. Ljudi koji teško rade umiru mladi ,ovi što rade po kancelarijama mogu i do 100 raditi ako žele', 'Od 60 na dalje pa neka svatko odluči poslije šezdesete godine', 'Mislim da bi 55 godina bilo sasvim ok', 'S 55 godina u mirovinu muškarci i žene da mogu zakonski. A tko želi raditi i dalje nek im odobre. Ako ima Boga neka mijenjaju zakon za penziju inače ćemo mnogi sa posla na groblje', kažu neki čitatelji.

Ipak većina čitatelja kao granicu je navela 60 godina.

