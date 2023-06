Noćas je bio rok za predaju ponuda: Ponuda istekla, prodavatelji i ne očekuju prodaju Pevexa?

Pristigla je jedna neobvezujuća ponuda, a s obzirom na to da je rok bio sinoć u ponoć te činjenicu da najviše ponuda potencijalnih investitora u pravilu pristigne zadnjeg dana, optimističniji očekuju njih još 5-6. Riječ je, naravno, o prodaji Pevexa, točnije 53% udjela od čega 37% prodaje najveći pojedinačni dioničar, poduzetnik i vlasnik ENNA grupe Pavao Vujnovac, a ostatak Mario Radić koji osobno i preko vukovarske tvrtke Filir drži 16,6% dionica.

Dva problema

Podsjetimo, inicijalni poziv interesentima išao je krajem ožujka preko KPMG-a, koji je angažiran kao savjetnik – i to na 10-ak adresa među kojima su i slovenski Merkur, njemački gigant OBI, koji se prije 10-ak godina povukao s našeg tržišta, francuski Leroy Merlin, britanski Kingfisher, turski Koc... Zasad se, kako neslužbeno doznajemo, do zaključenja ovog broja Večernjeg lista, javio samo jedan fond. No kako sada stvari stoje, od prodaje neće biti ništa, rekao nam je Mario Radić, ističući kako se sam proces minira od početka. S jedne strane, nekadašnji vlasnik Zdravko Pevec odašilja, tvrdi, informacije kako se Pevex ne smije prodavati jer s njime ima problema, a druga je prepreka, dodaje, Jurica Lovrinčević, savjetnik ministara gospodarstva Davora Filipovića i bivši predsjednik Uprave Pevexa, koji preko tvrtke Dicentra drži 23,22% udjela u kompaniji.

– Zdravka Peveca još mogu razumjeti. To je čovjek koji je i dužan Pevexu dosta novca i ima neke svoje filmove koje vrti, ali ovaj drugi tuži tvrtku čiji je suvlasnik – kaže Radić te dodaje da se u sve išlo kako bi se napravila evaluacija Pevexa.

– U ovom trenutku i mi želimo kupiti druge dvije firme. No proces je kontaminiran, a onda ne očekujemo ni prave ponude – napominje Radić.

U javnosti se prvo spekuliralo kako J. Lovrinčević i mali dioničari stopiraju prodaju, za koju se procjenjivalo da bi mogla vrijediti oko pola milijarde eura, odnosno oko 3,8 milijardi kuna. No kako neslužbeno doznajemo, "Lovrinčević nije protiv prodaje, ali ne želi da ga povezuju s Vujnovcem i Radićem s kojima je u lošim odnosima". Lovrinčević bi svoje udjele prodao u paketu s Udrugom malih dioničara Pevexa, izvan većinskog udjela, što je ukupno oko 27% dionica. Već su, kako neslužbeno doznajemo, angažirali i savjetodavnu tvrtku na tom planu i spremni su za pregovore, odluče li se Vujnovac i Radić na prodaju. "Naravno, za istu cijenu dionice", tvrdi naš izvor. No Radić ne vjeruje da bi ikoga više takvo što zanimalo.

– Ako čovjek koji je savjetnik ministra gospodarstva diže tužbe protiv tvrtke koja je gospodarski subjekt, ljudima koji žele kupiti tvrtku neugodno je da uopće razmišljaju o tome. Mislim da tu ima i sukoba interesa – rekao je Radić. Lovrinčević jučer nije želio ništa komentirati.

Izvor blizak malim dioničarima uvjeren je kako bi se bez problema mogao postići interes za prodaju oko 90% Pevexa.

Tužba protiv uprave

– Pogledajte rezultate Pevexa u zadnje dvije godine i vidjet ćete da stagnira. Ništa se i ne ulaže pa je i nama, naravno, u interesu prodaja – kaže. To je razlog zbog kojega su mali dioničari i Lovrinčević, koji tad još nije bio Filipovićev savjetnik, lani u svibnju i lipnju i tužili Upravu.

Hrvoje Marković iz Udruge malih dioničara Pevexa kaže kako u izvanparničnom postupku protiv uprave ukupno 10 dioničara zajedno s Lovrinčevićem traži da se specificiraju izdana jamstva u visini 900 milijuna kuna iz godišnjeg financijskog izvješća za 2021., dok se u parničnom traži poništenje odluke skupštine o zadržanoj neto dobiti i neisplati dividende, a "u povijesti nije bilo tako malo investicija". Tržišni lider u "uradi sam" segmentu trenutačno ima 2200 zaposlenih i 28 prodajnih centara. Lani je uprihodovao 386,1 milijun eura, što je 16% više nego godinu prije, te dobit od 34,8 milijuna eura, 9% manju.