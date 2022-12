Zdravko Pevec: Želim upozoriti potencijalnog kupca 'Pevexa' da ne kupuje mačka u vreći

Zdravko Pevec oglasio se priopćenjem nakon navoda da se priprema prodaja kompanije "Pevex". Kako je istaknuo, želi "upozoriti potencijalnog kupca 'Pevexa' da ne kupuje mačka u vreći".

- Želim upozoriti potencijalnog kupca "Pevexa“ da ne kupuje mačka u vreći! Tim prije, jer tvrtka "Pevex“ nema ni jedan jedini zaštićeni znak. Zadnja dva koja su prijavili, Državni zavod za intelektualno vlasništvo im je poništio. Riječ je o najmjerodavnijoj državnoj instituciji koja štiti intelektualno vlasništvo, koja vodi brigu o autorstvu. Što više reći o sramotnoj prodaji Pevexa, što je jučer objavljeno, što reći više o tvrtki koju su mi preoteli. Ime Pevex ne smiju koristiti, a proces u kojem tražim poništenje "oduzetog vlasništva“ je u tijeku! - Vujnovče i Radiću, mijenjajte ime Pevexu prije nego ga prodate, inače varate kupca, mene, državu… - naveo je Pevec.

Njegovo ime, nastavlja, koristi se bez njegova dopuštenja, kao i bez dopuštenja DZIV-a.

- Sve je završilo na Upravnom sudu, no jednako tako vode se i brojni sudski postupci, među kojima je i onaj na Trgovačkom sudu, koji presuđuje je li stečaj u kojem mi je "preuzeta“ firma bio zakonit i osnovan. Sporimo se zapravo ne samo oko žigova, već i oko imovine koja mi je uzeta. Valja znati kako je rješenje Državnog zavoda konačno i kako ga može eventualno srušiti jedino Upravni sud. Teško je to očekivati, jer to je najviša strukovna institucija i teško je da suci mogu biti iznad stručnjaka - navodi.

"Bombastičnom" naziva informaciju da se tvrtka prodaje za pola milijarde eura.

- Vjerovali ili ne, ali to je čak 30 puta više nego što iznosi knjigovodstvena vrijednost tvrtke. Ako prodaju tvrtku po tom iznosu domoći će se nepripadajućeg bogatstva. Trenutno jedna dionica Pevexa vrijedi 10.000 kuna, a po prodaji vrijedit će nevjerojatnih 300.000 kuna - ističe te dodaje kako je to "nevjerojatno za firmu u stečaju".

- Ali to je i potvrda svega onoga što sam govorio i prije, kad sam upozorio da su moju tvrtku koja je vrijedila i više od 4 milijarde kuna uspjeli "kupiti“ za sitniš! Ovo je zapravo pravi pokazatelj koliko je "Pevec“ vrijedio kad ga je stečajni upravitelj prodao "najboljim“, čitaj privilegiranim, ponuđačima. Sve to upravo sam cijelo vrijeme govorio i na suđenjima i u javnosti, da su se firme dočepali za bagatelu, a sad je žele masno prodati. To se naprosto ne smije dogoditi, jer pravda, koliko god bila spora mora biti dostižna. Neću se predati sve dok se nepravda ne ispravi, dok mi ne vrate imovinu i dok prestanu koristiti moje ime! To je zbilja nevjerojatno i tako što može se dogoditi jedino u Hrvatskoj. Teško je shvatiti da naše sudstvo može dozvoliti tako što - istaknuo je.

Potrudit će se, navodi, vratiti imovinu i kompaniju. U slučaju da se žele nagoditi, otvoren je za razgovor.

- Teško je uopće povjerovati da se može dogoditi prodaja "Pevexa" pod ovakvim okolnostima. Kako su naveli, konzultanti su im iz čuvene revizorske kuće KPNG, koji dobro znaju za rizik kompanije koja nema zaštićeno ime, koja je u sudskom sporu koji za njih može završiti nepovoljno i povratom imovine i koja postojeće mora brisati. Kupca će oni sasvim sigurno dobro informirati o svim sporovima koje Vujnovac, Radić, Lovrinčević… imaju sa mnom. Tako i onaj u kojem tražim povrat otetog", zaključuje.