Noć užasa u Italiji: Trojica mladića poginula nakon rođendanske proslave

Teška prometna nesreća dogodila se u noći na nedjelju u Asiagu, u pokrajini Vicenza. Trojica mladića u dvadesetim godinama poginula su na mjestu nesreće, dok je četvrti zadobio teške ozljede glave i prsnog koša. Peti putnik u vozilu prošao je bez ozljeda. Automobil u kojem se nalazilo pet mladića zabio se u fontanu smještenu u središtu kružnog toka. Nesreća se dogodila oko 3:30 ujutro. Prema prvim informacijama, trojica poginulih smrtno su stradala na mjestu. Na teren su odmah izašle hitne službe i policija.

Prema prvim rezultatima istrage, potkrijepljenima snimkama nadzornih kamera, automobil marke Peugeot 207 u kojem su bili mladići, vraćajući se iz Lavaronea, gdje su slavili rođendan, kretao se velikom brzinom. Vozilo je najprije udarilo u prometni otok, a zatim se silovito zabilo u kružni tok na ulazu u grad Asiago. Žrtve nesreće su Nicola Xausa (2005.), Pietro Pisapia (2004.), i Riccardo Gemo (2005.). Xausa i Gemo proslavili su dvadeseti rođendan tek nekoliko dana prije tragedije.

Dvojica preživjelih također su 2004. godište. Teže ozlijeđeni mladić, koji je prilikom udara izletio iz vozila, prevezen je u bolnicu u Bassanu. Prema prvim nalazima CT-a, ima manji subduralni hematom te se nalazi u jedinici poluintenzivne skrbi. Drugi preživjeli, koji je prema neslužbenim informacijama nakratko napustio mjesto nesreće, doveden je pri svijesti u hitnu službu u Asiagu, a potom prebačen u Bassano, gdje mu je učinjen CT cijelog tijela kako bi se isključile frakture. Trenutno je pod liječničkim nadzorom.

O stanju ozlijeđenih izvijestio je ravnatelj zdravstvenog područja ULSS 7, Antonio Di Caprio, piše talijanski Sky. „Za nas je ovo tragedija unutar tragedije”, rekao je Di Caprio. „Pietro Pisapia, jedan od mladića koji su izgubili život, bio je sin dvoje naših zaposlenika — majka radi kao medicinska sestra u bolnici u Asiagu, a otac je farmaceut. Još jedan stradali, Nicola Xausa, nećak je naše djelatnice iz administracije.” Za dvojicu preživjelih pokrenuta je psihološka pomoć. „Trenutačno je kod njih prisutan šok. Još uvijek nisu svjesni razmjera tragedije”, dodao je Di Caprio.

Gradonačelnik Asiaga Roberto Rigoni Stern opisao je situaciju kao „nezamislivo tešku”. „Suosjećam s obiteljima koje su izgubile svoju djecu. Na snimkama nadzornih kamera jasno se vidi da su mladići vozili vrlo velikom brzinom niz ulicu Via Lavarone. Bez zaustavljanja su prešli prometni otok i udarili u prometni znak koji je potpuno iščupan. U trenutku udara automobil se zapalio poput vatrometa. Zatim je preletio travnjak i zabio se u kružni tok. Potvrđujem da su se vraćali s proslave rođendana. Ne mogu pronaći riječi kojima bih izrazio svoju sućut roditeljima”, rekao je Stern.

Svoju sućut izrazio je i predsjednik pokrajine Veneto Luca Zaia: „Izražavam najdublju sućut i blizinu cijele zajednice Veneta obiteljima trojice mladića koji su noćas izgubili život u Asiagu. Riječ je o neizmjernoj boli koja pogađa sve nas. Pred tragedijama koje prekidaju mlade živote, svaka riječ čini se nedostatnom. Mislim i na teško ozlijeđenog mladića kojem od srca želim brzi oporavak, kao i na onog koji je ostao neozlijeđen, ali će nositi teret ovog gubitka cijeli život.” „Cijela regija Veneto”, dodao je Zaia, „okupila se u zajedničkom zagrljaju — uz poštovanje i tišinu — s obiteljima pogođenima ovom nezamislivom tragedijom, s njihovim zajednicama i svima koji su poznavali i voljeli te mladiće.”