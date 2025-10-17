Naši Portali
VIŠE OZLIJEĐENIH

Tragedija u Srbiji: Autobus pun putnika se prevrnuo, dvoje poginulo

srpska policija
Ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL
17.10.2025.
u 16:56

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Srbije potvrđeno je da je oko 80 osoba ozlijeđeno, a autobus je, prema navodima, sletio s kolnika i prevrnuo se na krov.

Teška prometna nesreća dogodila se na cesti između Srijemske Mitrovice i Jarka, kada se prevrnuo autobus pun putnika. Prema prvim informacijama koje prenosi Blic, najmanje dvije osobe su izgubile život, dok je ozlijeđeno više desetaka putnika. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Srbije potvrđeno je da je oko 80 osoba ozlijeđeno, a autobus je, prema navodima, sletio s kolnika i prevrnuo se na krov.

Na mjestu nesreće intervenirale su ekipe Hitne pomoći iz Sremske Mitrovice, Rume, Inđije i Šida, a dio ozlijeđenih prevezen je i privatnim vozilima do Opće bolnice u Sremskoj Mitrovici. Kako neslužbeno doznaju lokalni mediji, autobus je prevozio radnike tvrtke iz Rume koja se bavi proizvodnjom memorijske pjene. Točan uzrok nesreće zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.
Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar predator
predator
18:36 17.10.2025.

Teška prometna nesreća dogodila se na cesti između Srijemske Mitrovice i Jarka???? "Srijemska Mitrovica" ne postoji!!!

GU
Gusar93
18:02 17.10.2025.

Na žalost srbija je jedna od najsiromašnijih ako ne i najsiromašnija zemlja Europe gdje se tehnički pregled vozila jevnog prijevoza rijetko ili nikada ne obavljaju po propisima koje je odredila struka ili proizvođač vozila.

