Tragedija u Srbiji: Autobus pun putnika se prevrnuo, dvoje poginulo

Teška prometna nesreća dogodila se na cesti između Srijemske Mitrovice i Jarka, kada se prevrnuo autobus pun putnika. Prema prvim informacijama koje prenosi Blic, najmanje dvije osobe su izgubile život, dok je ozlijeđeno više desetaka putnika. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Srbije potvrđeno je da je oko 80 osoba ozlijeđeno, a autobus je, prema navodima, sletio s kolnika i prevrnuo se na krov.

Na mjestu nesreće intervenirale su ekipe Hitne pomoći iz Sremske Mitrovice, Rume, Inđije i Šida, a dio ozlijeđenih prevezen je i privatnim vozilima do Opće bolnice u Sremskoj Mitrovici. Kako neslužbeno doznaju lokalni mediji, autobus je prevozio radnike tvrtke iz Rume koja se bavi proizvodnjom memorijske pjene. Točan uzrok nesreće zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.