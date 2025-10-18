Naši Portali
MASOVNA PANIČNA GUŽVA

Tragedija na komemoraciji u Keniji: Deseci ozlijeđeni dok tisuće tuguju za legendarnim vođom

Funeral service of Kenya's former PM Odinga in Mamboleo
Foto: MONICAH MWANGI/REUTERS
1/10
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
18.10.2025.
u 17:18

Njegovo je tijelo u subotu iz Nairobija zrakoplovom prevezeno u Kisumu kako bi posljednji put bilo javno izloženo.

Deseci ožalošćenih ozlijeđeni su u subotu na komemoraciji za kenijskog oporbenog vođu Railu Odingu, gdje se naglo povećavao broj ljudi, pri čemu su neki u kritičnom stanju premješteni u obližnju bolnicu, rekao je dužnosnik kenijskog Crvenog križa za Reuters. Očevidac Reutersa vidio je ozlijeđene kojima se pruža liječnička pomoć na mjestu događaja u gradu Kisumu na zapadu Kenije, političkom središtu Odinginog naroda Luo.

Novine Standard na društvenoj su mreži X objavile da su ozlijeđene stotine ljudi. Dvije su osobe poginule, a preko 160 ih je ozlijeđeno na državnom pogrebu Odinge u glavnom gradu Nairobiju u petak, rekla je organizacija Liječnici bez granica. Odinga, koji je desetljećima bio ključna ličnost kenijske politike i koji je nekoć bio politički zatvorenik te se pet puta neuspješno kandidirao za predsjednika, umro je u dobi od 80 godina u srijedu u Indiji, gdje se liječio.

Bio je veoma popularan u istočnoafričkoj zemlji, a izlaganje njegovog tijela je u četvrtak postalo smrtonosno kada su policajci otvorili vatru kako bi rastjerali mase koje su probile vrata stadiona, u kojem se održavala svečanost. Tri su osobe poginule, prema policiji. Njegovo je tijelo u subotu iz Nairobija zrakoplovom prevezeno u Kisumu kako bi posljednji put bilo javno izloženo.

Na stadionu Jomo Kenyatta u Kisumuu mogle su se vidjeti gomile uplakanih ljudi kako mašu kenijskim zastavama te se u jednom trenutku međusobno guraju u gužvi. Bila je planirana i povorka od Kisumua do njegovog imanja u Bondu, no nakon incidenta, njegovo će tijelo biti premješteno zrakoplovom u Bondo, prema novinama Standard.

Ključne riječi
tragedija gužva komemoracija Raila Odinga Kenija

