60% djece na društvenim mrežama laže o godinama

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta tijesnom je većinom usvojio Izvješće o zaštiti maloljetnika na internetu kojim traži zabranu društvenih mreža za maloljetnike do 13 godina, a od 13 do 16 isključivo uz pristanak roditelja ili skrbnika. – Većina djece ima Facebook, Instagram ili Tik Tok unatoč postojećim dobnim ograničenjima. Prema zadnjem EU istraživanju, čak 60% djece lažno prikazuje dob kako bi napravilo račun na društvenim mrežama – kaže hrvatska zastupnica Biljana Borzan, ističući kako jako puno djece na internetu doživi neugodna iskustva.

No procjene su da su roditelji upoznati tek s jednim od 10 takvih slučajeva. Takva iskustva, smatra ona, negativno utječu na mentalno zdravlje djece i mladih. Istraživanje u Španjolskoj pokazalo je kako je više od 15% mladih u dobi 14-17 godina pokušalo samoubojstvo, a gotovo 30% neki oblik samoozljeđivanja u zadnjih godinu dana. Zato je španjolska vlada usvojila nacionalni zakon za borbu protiv ovisnosti djece na internetu. U Italiji je pak ovaj mjesec jedna udruga roditelja tužila Facebook, TikTok i Instagram jer nisu poštivali dobna ograničenja.

– Samo petina roditelja u Hrvatskoj koristi roditeljske kontrole. Kad nam prodaju kremu za lice, internetski divovi mogu pogoditi našu dob, ali kada dijete koristi njihove platforme – onda nisu znali. Predlažemo i da se uvede viša razina osobne odgovornosti menadžera internetskih kompanija koji svjesno dovode djecu u opasnost – kaže Borzan.

Izvješće ističe i problem digitalne ovisnosti koju platforme izazivaju svojim dizajnom. Navodi se da 78% djece starije od 13 godina provjerava mobitel bar jednom u sat vremena, a 46% cijelo vrijeme. Istraživanje koje je Borzan provela u Hrvatskoj govori kako čak tri četvrtine građana smatra kako je sve više 'odgođenih' prvašića u školama posljedica pretjeranog korištenja interneta koje rezultira psihičkim, emocionalnim i motoričkim smetnjama.