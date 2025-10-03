Velika potraga za četverogodišnjim Gusom u australskoj pustinji: Na terenu psi, vojnici i dronovi

U australskom Outbacku već danima traje velika potraga za nestalim četverogodišnjim dječakom Augustom "Gusom" Lamontom, koji je u subotu nestao s obiteljskog imanja u zabačenom dijelu države Južna Australija. Potragu predvodi policija Južne Australije, a u nju su se uključili i pripadnici Australskih obrambenih snaga (ADF). Trenutačno je u akciji angažirano 48 vojnika, koji pomažu policiji u pretraživanju terena.

Gus je posljednji put viđen u blizini obiteljskog imanja, udaljenog oko 320 kilometara sjeverno od Adelaide. Na sebi je imao sivi šešir za sunce, plavu majicu s likom Miniona, svijetlosive hlače i čizme.

Njegov nestanak šokirao je obitelj i prijatelje. U izjavi objavljenoj preko policije, obitelj je poručila: - Ovo je za nas ogroman šok, i još uvijek ne možemo pojmiti što se dogodilo. Gusovo odsustvo svi osjećamo i nedostaje nam više nego što riječi mogu opisati. Naša srca su slomljena, ali još uvijek se nadamo da će biti pronađen i sigurno vraćen kući.

U potrazi sudjeluju brojni policijski i volonterski timovi - uključujući jedinice na konjima, pse, dronove, motorne sanke i ATV vozila, kao i tradicionalnog aboridžinskog tragača. Potragu dodatno podržavaju kadeti policijske akademije, hitne službe te veliki broj članova zajednice i obitelji.

- Nevjerojatno smo zahvalni policiji Južne Australije, hitnim službama, brojnim organizacijama, susjedima i prijateljima koji su se okupili kako bi pomogli pronaći Gusa. U ovom trenutku molimo za privatnost, kako bismo svu svoju energiju usmjerili na potragu i suradnju s policijom - poručila je obitelj. Kako prenosi SkyNews, vlasti naglašavaju da potraga ostaje prioritet i da će se nastaviti sve dok postoji i najmanja nada da će dječak biti pronađen živ.