Jedini sigurni bodovi Rijeke bi trebali biti protiv amatera, iako je čak i u to na trenutke teško povjerovati

Četiri pobjede u 16 utakmica ove sezone, od kojih su dvije ostvarene protiv Maksimira i Shelbournea. Žalosno izgleda uvod osvajača hrvatske dvostruke krune, Rijeke, u novu sezonu, a u istom tonu je počelo i u Europi.

Momčad Victora Sancheza je porazom otvorila svoj nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige, u svojoj prvoj utakmici glavne faze europskog natjecanja nakon pet godina. Bolji je od Rijeke bio armenski prvak Noah, kojeg vodi prošlosezonski trener Dinama iz završnice sezone, hrvatski stručnjak Sandro Perković.

Šok je za Riječane stigao na samom početku dvoboja na Republikanskom stadionu Vazgen Sargsjan u Jerevanu. Već u šestoj minuti je nakon jednog udarca iz kuta loptu neobično nogom u poluvoleju zahvatio bivši igrač Zrinjskog iz Mostara, Nardin Mulahusejnović, koji je nekako prebacio zbunjenog Martina Zlomislića i poentirao za vodstvo domaćina. Vratar Rijeke je pokušao boksati loptu, no u potpunosti ju promašio. I sam Mulahusejnović je bio iznenađen što je njegov 'traljav' pokušaj završio u mreži. Bio je to ogroman kiks kapetana Rijeke i velik šok za momčad s Rujevice.

U prvih pola sata Rijeka je uvelike kontrolirala posjede i bila dominantna momčad na terenu, ali osim tu i tamo kojeg zanimljivog prodora ili pokušaja iz daljine nije stvorila niti jednu pravu priliku. Nakon događaja u 30. minuti igre, u potpunosti su nestali i ta kontrola i posjed zbog brojčanog stanja na terenu. Niko Janković je džonom kopačke iznimno opasno i nepotrebno uletio u cjevanicu stajne noge Etekija te posve zasluženo dobio izravan crveni karton.

Tom nesmotrenom situacijom Sanchez je promijenio sustav igre na 5-3-1 te se Rijeka u potpunosti povukla prema svojem golu. Od tada nije ozbiljnije ni zapucala sve do kraja utakmice. Najbolje o tom padu nakon crvenog kartona govori podatak da je Rijeka do crvenog kartona bila na 63 posto posjeda, koji je do kraja utakmice pao na 45 posto.

Kad smo već kod statistika, armenski prvak je bio dominantan, s 14:4 u udarcima. Posebno su igrači Noaha nizali prilike u drugom poluvremenu, a nekoliko njih je opasnim udarcima iz daljine stvorio bivši igrač Hajduka i Šibenika, Marin Jakoliš. S obzirom na događanja na terenu, Noah je vjerojatno trebao pobijediti i s većom razlikom. Ovakva Rijeka će se teško moći nositi s momčadima poput Sparte Prag i Šahtara, pa čak i Celja te AEK Larnace. Jedini sigurni bodovi bi trebali biti protiv Lincoln Red Impsa iz Gibraltara, iako je čak i u to na trenutke teško povjerovat.

- Na početku smo dominirali u posjedu, ali smo onda primili gol. Dobro smo reagirali nakon tog gola i opet dominirali, sve do glupog crvenog kartona. Probali smo promijeniti stvari u igri, bila je ideja da budemo kompaktni i da ne primimo još golova, a imali smo i problema s nekim igračima koji nisu bili spremni do kraja. Zadovoljan sam što su igrači pokazali karakter, ali ne smijemo raditi ovakve greške - rekao je nakon dvoboja trener Rijeke Victor Sanchez.

- Došli smo ovdje osvojiti tri boda, da smo ostali 11 na 11, vratili bismo se. Žao mi je da nismo pobijedili, ali imamo još pet utakmica i moramo pobijediti sve da bismo prošli dalje - poručio je stoper Riječana Stjepan Radeljić.

U drugom kolu ligaške faze Konferencijske lige Rijeka će 23. listopada dočekati prašku Spartu, potom 6. studenog gostuje kod Lincoln Red Impsa, zatim slijede dvije domaće utakmice protiv AEK Larnace (27. studenog) i Celja (11. prosinca), a u posljednjem kolu gostuje kod Šahtara (18. prosinca).