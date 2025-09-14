Naši Portali
IMENOVAO NOVO VODSTVO OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE

Njemački kancelar o novoj stvarnosti: 'Sabotaže, špijunaže, agresivni neprijatelji izvana, ali i iznutra'

VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 11:40

Kancelar Merz upozorio je da sigurnosna situacija u Europi i svijetu nikada nije bila ozbiljnija: „Trenutno djelujemo u mnogim aspektima u području najveće neizvjesnosti.“

Savezna obavještajna služba (BND) dobit će novo vodstvo u trenutku kada se Njemačka suočava s najtežim sigurnosnim izazovima u svojoj poslijeratnoj povijesti. Kako prenosi Fenix Magazin, kancelar Friedrich Merz u četvrtak je istaknuo da će iskusni krizni diplomat Martin Jäger preuzeti kormilo službe s ciljem da BND postane učinkovitiji i prilagođeniji vremenu ratova, kriza i rastućeg broja hibridnih prijetnji. „Želimo da BND bude na najvišoj mogućoj razini kada je riječ o obavještajnom radu“, naglasio je Merz prilikom službenog predstavljanja novog predsjednika u sjedištu agencije u Berlinu.

Jäger, koji ima 61 godinu i donedavno je bio njemački veleposlanik u Ukrajini, nasljeđuje Bruna Kahla (63). Kahl je devet godina vodio BND i na vlastiti je zahtjev preuzeo novu dužnost - postat će predstavnik Njemačke pri Svetoj Stolici u Rimu. Time upravljanje službom s više od 6.500 zaposlenika prelazi u ruke diplomata koji je dosad imao ključnu ulogu u kriznim žarištima.

Kancelar Merz upozorio je da sigurnosna situacija u Europi i svijetu nikada nije bila ozbiljnija: „Trenutno djelujemo u mnogim aspektima u području najveće neizvjesnosti.“ Posebno je naglasio sve češće hibridne napade – od sabotaža i špijunaže, do kampanja dezinformiranja. „Ponovno imamo sustavne suparnike i protivnike izvana, ali i iznutra. I oni djeluju sve agresivnije“, dodao je.

Prema njegovim riječima, najvažniji zadatak savezne vlade jest postavljanje novih temelja za sigurnu i neovisniju Njemačku. U tom kontekstu, suradnja BND-a s drugim domaćim sigurnosnim službama, Bundeswehrom i međunarodnim partnerima mora funkcionirati bez zastoja. Novi šef službe Martin Jäger već je dao do znanja da je spreman na odlučan pristup: „Suočit ćemo se s našim protivnicima gdje god je to potrebno“, poručio je.

DU
Dubokogrlo
11:44 14.09.2025.

jedina stvar koja se dogadja u europi je da je postavljanje nesposobnih politicara da vode europske zemlje doslo na naplatu.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
12:20 14.09.2025.

„Suočit ćemo se s našim protivnicima gdje god je to potrebno“ - tako se i bivša SDS (SDB) suočila s jednim prebjegom u Njemačkoj, ali su valjda previdjeli da je isti suradnik BND-a.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
11:52 14.09.2025.

Opet smo na vanjskom i unutarnjem neprijatelju koji nikada ne spava.

