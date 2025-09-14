Više od 750.000 Nijemaca uskoro će izgubiti stotine eura mjesečno: Država uvela nove rezove

Prema najnovijim podacima Njemačkog mirovinskog osiguranja (DRV) za 2024. godinu, mnogi udovci i udovice u Njemačkoj suočit će se s manjim primanjima. Više od 750.000 ljudi dobit će u prosjeku 208 eura manje mjesečno. Ukupno, od oko 6 milijuna korisnika obiteljskih mirovina, 3,4 milijuna ih prima pune iznose bez dodatnih rezova, dok 2,6 milijuna mora računati na smanjenja zbog procjene dohotka prema članku 97. njemačkog socijalnog zakonika (SGB VI).

Kako prenosi Fenix magazin, propis o procjeni dohotka za mirovine preživjelih osoba postoji još od 1986. godine. Sustav predviđa da se 40 posto neto dohotka iznad određenog iznosa uračunava u mirovinu preživjelih, čime se sprječava isplata pune obiteljske mirovine uz dovoljan osobni prihod. Od srpnja 2025. neoporezivi dodatak iznosit će 1.076,86 eura u zapadnoj i 1.031,35 eura u istočnoj Njemačkoj.

Tko naprimjer udovica iz Dortmunda bez djece koja prima neto prihod od 1.700 eura imat će smanjenje mirovine od 249,26 eura, jer se 40 posto prihoda iznad neoporezivog iznosa uračunava u njezinu mirovinu. Prihodi koji se uzimaju u obzir uključuju plaću, naknade za nezaposlenost, druge mirovine, kamate i privatne mirovinske police.