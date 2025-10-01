Naši Portali
TONE U KRIZU

Njemački gigant pred teškim rezovima: Tisuće zaposlenika ostaju bez posla, zamrznute i plaće

IAA Mobility - Press Day
Foto: Sven Hoppe/DPA
01.10.2025.
Planirano izdvajanje divizije električnih pogona više nije aktualno, ta će ostati unutar ZF-a, fokusirajući se na termalne sustave upravljanja i nasljednika poznatog 8-stupanjskog hibridnog mjenjača

Njemački automobilski dobavljač ZF najavio je opsežno restrukturiranje kako bi izašao iz krize. Novi predsjednik uprave, Mathias Miedreich, odmah je zaposlenike upozorio na teške rezove, dok je menadžment u suradnji s predstavnicima radnika dogovorio prve korake sanacije.

Planirano izdvajanje divizije električnih pogona više nije aktualno, ta će ostati unutar ZF-a, fokusirajući se na termalne sustave upravljanja i nasljednika poznatog 8-stupanjskog hibridnog mjenjača. Kako piše Fenix Magazin, tvrtka će također odlučiti hoće li i dalje proizvoditi elektromotore i invertere ili ih kupovati od vanjskih dobavljača.

Odmah se uvode i mjere štednje: povećanje plaća odgođeno je s travnja na listopad 2026., dok će tjedno radno vrijeme u Division E i dijelu uprave u Njemačkoj biti smanjeno za oko 7 % do kraja 2027., čime se planira uštedjeti više od pola milijarde eura. Međutim, smanjenje broja radnih mjesta neizbježno je, do 2030. godine očekuje se nestanak 7.600 radnih mjesta u diviziji električnih pogona. Cilj je izbjeći prisilna otpuštanja, no detalji još nisu poznati.
