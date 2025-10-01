Njemački gigant pred teškim rezovima: Tisuće zaposlenika ostaju bez posla, zamrznute i plaće

Njemački automobilski dobavljač ZF najavio je opsežno restrukturiranje kako bi izašao iz krize. Novi predsjednik uprave, Mathias Miedreich, odmah je zaposlenike upozorio na teške rezove, dok je menadžment u suradnji s predstavnicima radnika dogovorio prve korake sanacije.

Planirano izdvajanje divizije električnih pogona više nije aktualno, ta će ostati unutar ZF-a, fokusirajući se na termalne sustave upravljanja i nasljednika poznatog 8-stupanjskog hibridnog mjenjača. Kako piše Fenix Magazin, tvrtka će također odlučiti hoće li i dalje proizvoditi elektromotore i invertere ili ih kupovati od vanjskih dobavljača.

Odmah se uvode i mjere štednje: povećanje plaća odgođeno je s travnja na listopad 2026., dok će tjedno radno vrijeme u Division E i dijelu uprave u Njemačkoj biti smanjeno za oko 7 % do kraja 2027., čime se planira uštedjeti više od pola milijarde eura. Međutim, smanjenje broja radnih mjesta neizbježno je, do 2030. godine očekuje se nestanak 7.600 radnih mjesta u diviziji električnih pogona. Cilj je izbjeći prisilna otpuštanja, no detalji još nisu poznati.