Nova njemačka brigada stacionirana na pragu Rusije i dalje se uvelike pouzdaje na tenkove, čak i dok skupa oklopna vozila bivaju masovno oštećena i uništena jeftinim, standardnim dronovima u Ukrajini. Saveznici NATO-a zabrinuti zbog Rusije i dalje ulažu u tenkove, a Njemačka nije iznimka. 45. oklopna brigada u Litvi započinje prvo značajno trajno razmještanje neke njemačke brigade u inozemstvu od Drugog svjetskog rata, a sa sobom dovode i svoj tenk Leopard 2A8, kojeg je i Hrvatska naručila.
Zapovjednik brigade, brigadni general Christoph Huber, rekao je za Business Insider da "ova brigada ima najveći prioritet u Njemačkoj" i da će pokazati najmoderniju njemačku vojnu opremu. Huber je rekao da je "ključno" da brigada ima teške oklopne jedinice. "Ova brigada je u svojoj srži posvećena teškim oklopnim vozilima." To znači dovođenje "najmodernijeg njemačkog glavnog borbenog tenka".
Njemačka stacionirala brigadu uz rusku granicu: 'Poruka Rusiji je jasna!'
S boljom zaštitom od dronova i drugih prijetnji koje se zadržavaju u zraku, boljim senzorima, modularnim oklopom i mogućnošću nadogradnje, tenk, ističu Nijemci, nudi skok u sposobnostima, preživljavanju i smrtonosnosti što mu pomaže u pripremi za budućnost
Komentara 8
Ne znam zašto, sa čime i koga plaše? I šta je smisao ove poruke? Sad bi rusi kao trebalo da se uplaše ili šta . . . ovi iz EU, Brisela i Berlina kao da su svi retardirani
"Poruka Njemačke Rusiji je jasna" Njemačka nije ništa naučila iz povjesti.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Shvaćate li vi da Njemačka ne graniči s Rusijom od 1945.?