Njemačka stacionirala brigadu uz rusku granicu: 'Poruka Rusiji je jasna!'

Nova njemačka brigada stacionirana na pragu Rusije i dalje se uvelike pouzdaje na tenkove, čak i dok skupa oklopna vozila bivaju masovno oštećena i uništena jeftinim, standardnim dronovima u Ukrajini. Saveznici NATO-a zabrinuti zbog Rusije i dalje ulažu u tenkove, a Njemačka nije iznimka. 45. oklopna brigada u Litvi započinje prvo značajno trajno razmještanje neke njemačke brigade u inozemstvu od Drugog svjetskog rata, a sa sobom dovode i svoj tenk Leopard 2A8, kojeg je i Hrvatska naručila.



Zapovjednik brigade, brigadni general Christoph Huber, rekao je za Business Insider da "ova brigada ima najveći prioritet u Njemačkoj" i da će pokazati najmoderniju njemačku vojnu opremu. Huber je rekao da je "ključno" da brigada ima teške oklopne jedinice. "Ova brigada je u svojoj srži posvećena teškim oklopnim vozilima." To znači dovođenje "najmodernijeg njemačkog glavnog borbenog tenka".