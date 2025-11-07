Naši Portali
SKUPA OKLOPNA VOZILA

Njemačka stacionirala brigadu uz rusku granicu: 'Poruka Rusiji je jasna!'

Autor
Danijel Prerad
07.11.2025.
u 18:56

S boljom zaštitom od dronova i drugih prijetnji koje se zadržavaju u zraku, boljim senzorima, modularnim oklopom i mogućnošću nadogradnje, tenk, ističu Nijemci, nudi skok u sposobnostima, preživljavanju i smrtonosnosti što mu pomaže u pripremi za budućnost

Nova njemačka brigada stacionirana na pragu Rusije i dalje se uvelike pouzdaje na tenkove, čak i dok skupa oklopna vozila bivaju masovno oštećena i uništena jeftinim, standardnim dronovima u Ukrajini. Saveznici NATO-a zabrinuti zbog Rusije i dalje ulažu u tenkove, a Njemačka nije iznimka. 45. oklopna brigada u Litvi započinje prvo značajno trajno razmještanje neke njemačke brigade u inozemstvu od Drugog svjetskog rata, a sa sobom dovode i svoj tenk Leopard 2A8, kojeg je i Hrvatska naručila.

Zapovjednik brigade, brigadni general Christoph Huber, rekao je za Business Insider da "ova brigada ima najveći prioritet u Njemačkoj" i da će pokazati najmoderniju njemačku vojnu opremu. Huber je rekao da je "ključno" da brigada ima teške oklopne jedinice. "Ova brigada je u svojoj srži posvećena teškim oklopnim vozilima." To znači dovođenje "najmodernijeg njemačkog glavnog borbenog tenka".

Ključne riječi
tenkovi rat u Ukrajini Njemačka Litva

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
19:03 07.11.2025.

Shvaćate li vi da Njemačka ne graniči s Rusijom od 1945.?

ČU
Čuružan
19:24 07.11.2025.

Ne znam zašto, sa čime i koga plaše? I šta je smisao ove poruke? Sad bi rusi kao trebalo da se uplaše ili šta . . . ovi iz EU, Brisela i Berlina kao da su svi retardirani

Avatar zong
zong
19:21 07.11.2025.

"Poruka Njemačke Rusiji je jasna" Njemačka nije ništa naučila iz povjesti.

