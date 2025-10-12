Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
STROŽA POLITIKA

Njemačka kreće u deportacije mladih Sirijaca, čak i bez policijskog dosjea

Chancellor Merz and party leaders hold a press conference after coalition committee talks in Berlin
Fabrizio Bensch/REUTERS
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
12.10.2025.
u 17:42

Koalicija desnog centra kancelara Friedricha Merza, koja je preuzela vlast u svibnju, obećala je strožu politiku prema migracijama

Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca iz zemlje čak i slučaju da nemaju policijski dosje, reklo je ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju. Glavni cilj, kao što je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao za novine Bild u nedjelju, jest u Siriju vratiti "mlade, radno sposobne muškarce" koji traže azil. Bilo kakva deportacija iziskuje sporazum s novom vladom u Damasku.

Njemačka nije izravno deportirala ljude u Siriju od 2012. zbog građanskog rata. Ponovno pokretanje procesuiranja zahtjeva za azil predstavlja prvi korak u tom smjeru. 

Kada bi proteklih godina Sirijcima bilo naloženo da napuste zemlju, u pravilu bi ih se premještalo u drugu članicu Europske unije odgovornu za njihov zahtjev za azilom jer je to bila prva zemlja gdje su ušli u Uniju.

No, svrgavanje represivnog režima Bašara al-Asada u prosincu je promijenilo način razmišljanja u Berlinu.

Koalicija desnog centra kancelara Friedricha Merza, koja je preuzela vlast u svibnju, obećala je strožu politiku prema migracijama, uključujući odbijanje novih tražitelja azila, naročito onih s policijskim dosjeom.

Ključne riječi
Friedrich Merz Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
ŠT
ŠtoReći
18:06 12.10.2025.

Neka ih deportiraju Merkelici!!

Avatar GF1
GF1
17:51 12.10.2025.

Teraj to nazad iz Evrope

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još