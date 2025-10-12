Njemačka kreće u deportacije mladih Sirijaca, čak i bez policijskog dosjea

Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca iz zemlje čak i slučaju da nemaju policijski dosje, reklo je ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju. Glavni cilj, kao što je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao za novine Bild u nedjelju, jest u Siriju vratiti "mlade, radno sposobne muškarce" koji traže azil. Bilo kakva deportacija iziskuje sporazum s novom vladom u Damasku.

Njemačka nije izravno deportirala ljude u Siriju od 2012. zbog građanskog rata. Ponovno pokretanje procesuiranja zahtjeva za azil predstavlja prvi korak u tom smjeru.

Kada bi proteklih godina Sirijcima bilo naloženo da napuste zemlju, u pravilu bi ih se premještalo u drugu članicu Europske unije odgovornu za njihov zahtjev za azilom jer je to bila prva zemlja gdje su ušli u Uniju.

No, svrgavanje represivnog režima Bašara al-Asada u prosincu je promijenilo način razmišljanja u Berlinu.

Koalicija desnog centra kancelara Friedricha Merza, koja je preuzela vlast u svibnju, obećala je strožu politiku prema migracijama, uključujući odbijanje novih tražitelja azila, naročito onih s policijskim dosjeom.