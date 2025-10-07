Naši Portali
EUROPA POD PRITISKOM

Autoritarne tendencije već su značajno prodrle i unutar hrvatske akademske zajednice

Autor
Dragan Bagić
07.10.2025.
u 23:01

Krovna nacionalna akademska tijela ne vode smislen dijalog o pitanjima u zajedničkoj nadležnosti, nego se međusobno prepucavaju

Njemački kancelar Fridrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron održali su prošlog petka, prilikom obilježavanja 35 godina ujedinjenja Njemačke, dva komplementarna govora o ključnim prijetnjama s kojima se suočava Europa. Merz je istaknuo da se Europa mora ojačati kako bi se mogla obraniti od prijetnji osovine autokratskih zemalja, koje zajedničkim naporima napadaju liberalno demokratske poretke u Europi i liberalno demokratske načine života. Merz smatra da će Europa morati braniti svoje slobode i svoj način života. Na njega se nadovezao Macron naglašavajući da osim vanjskih postoje i sve snažnije unutarnje prijetnje demokraciji u Europi. Dijagnosticirao je unutarnje procese degeneracije demokracije, uglavnom prebacujući odgovornost na društvene mreže, pri čemu nije propustio naglasiti da su sve glavne društvene mreže pod kontrolom SAD-a i Kine.

