AfD nezaustavljivo maršira, dva je postotna boda ispred vladajućeg CDU-a

Alternativa za Njemačku (AfD) nezaustavljivo maršira i sada je najpopularnija njemačka stranka. Prema najnovijoj anketi, za AfD bi danas glasalo 26,5 posto ispitanih, što je dva postotna boda više od kršćanske demokratske unije CDU/CSU, kojoj pripada i sadašnji kancelar Friedrich Merz. AfD je u odnosu na prošlo istraživanje porastao za pola postotnog boda, dok je CDU pao za isto toliko.



