#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
AFD RUŠI SVE REKORDE

AfD nezaustavljivo maršira, dva je postotna boda ispred vladajućeg CDU-a

Autor
Zoran Vitas
08.10.2025.
u 15:41

Očito je da većina birača ne vjeruje vladajućoj koaliciji koju vodi CDU/CSU da popravi gospodarsku situaciju u Njemačkoj, kazao je Hermann Binert, direktor instituta INSA

Alternativa za Njemačku (AfD) nezaustavljivo maršira i sada je najpopularnija njemačka stranka. Prema najnovijoj anketi, za AfD bi danas glasalo 26,5 posto ispitanih, što je dva postotna boda više od kršćanske demokratske unije CDU/CSU, kojoj pripada i sadašnji kancelar Friedrich Merz. AfD je u odnosu na prošlo istraživanje porastao za pola postotnog boda, dok je CDU pao za isto toliko.

Ključne riječi
ankete krajnja desnica Friedrich Merz AfD

PE
Pentagon
16:19 08.10.2025.

Antifa i woke dovode Afd na vlast.

MI
Milezadom
15:48 08.10.2025.

Alternativa za Njemačku ispred Tursko-islamistčke unije, to bi rekao?

AN
AnimaTor
15:55 08.10.2025.

AfD je budućnost Njemaćke a i sto i budućnost EU. Woke ideologija dovela EU na tanke grane.

