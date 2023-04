Njemačka poslala moćan sustav Patriot; Žestok napad Rusa dronovima na južnu ukrajinsku regiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je vojne stožere u ukrajinskim regijama Herson i Luhansk koje su djelomično pod kontrolom ruske vojske. Putin je prisustvovao sastanku vojnog zapovjedništva u regiji Herson kako bi saslušao izvješća zapovjednika zračno-desantnih snaga i grupe armija 'Dnjepar' te drugih visokih časnika o situaciji u regijama Herson i Zaporižja koje je Moskva proglasila dijelom Rusije.

Tijek događaja:

9:00 - Rodion Miroshnik, jedan od nametnutih dužnosnika Rusije u ukrajinskoj istočnoj regiji Donbas, objavio je na Telegramu kako je okupirani grad Nova Kakhovka, na lijevoj obali rijeke Dnjepar u regiji Herson, pod vatrom ukrajinskih snaga . “Cijeli grad je pod vatrom. Već ima ranjenih”, napisao je.

Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

7:00 - Ruske bespilotne letjelice napale su tijekom noći ukrajinsku južnu regiju Odesa i izazvale požar u infrastrukturnom objektu, rekao je u srijedu načelnik vojnog zapovjedništva regije Odesa Jurij Kruk.

Nema izvještaja o žrtvama i vatrogasci rade na mjestu događaja, rekao je.

⚡️ The russian troops attacked the Odesa region with a kamikaze drone type "Shahed-131/136" at night. 10 of the 12 drones were destroyed by air defense forces, reports the OC "Pivden" (South).