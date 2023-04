Poljska ne može biti lider Europe ako kalkulantski šuti o Orbanovoj rusofiliji

U novim geopolitičkim okolnostima nakon ruske invazije na Ukrajinu, Poljska je zaista dobila na važnosti. Ali u tom dobivanju na važnosti Poljska ima jedan problem koji tretira kao slona u sobi, kojeg svi vide, ali o kojem se šuti kao da ne postoji. Taj slon zove se Viktor Orban. I Poljska neće do kraja moći iskoristiti svoju geopolitičku važnost sve dok ne progovori pošteno i principijelno o Mađarskoj.



A to i dalje ne čini. Uporno ne čini već dulje od godinu dana, iako je svakodnevno vidljivo da dvije konzervativne vlade, koje su se zbližile zbog računice da si jedna drugoj mogu dobro čuvati leđa u vlastitim ideološkim ratovima protiv Bruxellesa, Berlina i raznih "strahota zapada", imaju potpuno drukčije poglede na stvarnu strahotu s istoka: na rusku agresiju na Ukrajinu. Svi to vide, ali poljska vlada ne želi se postaviti principijelno, nego se postavlja kalkulantski. To je posebno bilo vidljivo prošloga tjedna, kad je poljski premijer bio u Washingtonu, a mađarski šef diplomacije u Moskvi.