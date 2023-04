VIDEO Iznad Kijeva uočen objekt, oglasile se sirene: 'Mislimo da se radi o NASA-inom satelitu'

Iznad Kijeva večeras je uočen nepoznati objekt, tvrde ukrajinske vlasti u najnovijoj objavi, a građani su pozvani da se sklone. ''Upravo je bila viđena jaka svjetlost na nebu iznad Kijeva. Nije bilo eksplozija, nije još jasno o čemu se radi'', potvrdio je to Oleksej Gončarenko, ukrajinski ministar.

Savjetnik ministarstva za unutarnje poslove Anton Geraščenko objavio je snimku svjetlosti te dodao kako prve informacije iz kijevske administracije govore da se radi o NASA-inom satelitu koji je pao na zemlju. ''Sirene su se oglasile kako bi krhotine ne bi pale na ljude'', napisao je na Twitteru, no te NASA još nije potvrdila.

There was a strange flash over Kyiv sky tonight, then an air raid alert went on.



Kyiv military administration says that according to preliminary information, it was a NASA satellite falling on the ground. The alert was on to keep people safe from its pieces.



NASA announced… pic.twitter.com/xhmFbUUT44