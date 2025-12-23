Naši Portali
BREAKING
Peti Aminessov hotel s pet zvjezdica

FOTO Preuređuje se kultni hotel u Korčuli s 3,4 milijuna eura
Autor
Radmila Kovačević
23.12.2025.
u 13:52

Hotelska zgrada datira, inače, iz 18. stoljeća, a od 1912. je u funkciji hotela, koji je desetljećima bio magnet za svjetsku elitu

Jedan od dragulja dalmatinskog turizma, otok Korčula, iduće turističke sezone svoje će goste dočekati s preuređenim Aminess Younique Korčula Heritage hotelom. Jedan od  najprepoznatljivijih i povijesno najznačajnijih otočkih hotela, smješten u Korčuli na samo korak od stare gradske jezgre, ulazi u rekonstrukciju vrijednu 3,4 milijuna eura. Današnji simbol gradskog korčulanskog turizma proći će i rekonstrukciju i redizajn, a plan je da ga se transformira u ekskluzivni baštinski hotel s pet zvjezdica. Radovi su počeli, a to će, inače, biti peti hotel u Aminessovom portfelju s pet zvjezdica. Uređenje hotela Younique Korčula bit će i svojevrsno oživljavanje povijesti.

Hotelska zgrada datira, inače, iz 18. stoljeća, a od 1912. je u funkciji hotela, koji je desetljećima bio magnet za svjetsku elitu. Među gostima su, recimo, bili Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Orson Welles..., a na tom bogatom naslijeđu temelji se i novi koncept luxury heritage hotela iza kojeg stoji arhitektonski studio Atellior. Projekt je osmišljen tako da očuva i reinterpretira povijesne elemente zgrade, koja je stoljećima srce društvenog života grada, i spoji  tu tradiciju s najvišim standardima suvremenog komfora i razine usluge.

- Aminess Younique Korčula Heritage Hotel je mjesto s dušom, gdje su se pisale neke od najljepših priča našeg turizma. Podizanjem na pet zvjezdica želimo gostima pružiti doživljaj autentičnog luksuza, gdje se povijest osjeća u svakom kutku, ali uz vrhunsku, personaliziranu uslugu 21. stoljeća - kaže Malvina Krističević, direktorica Aminess Younique Korčula Heritage Hotela.

Po završetku obnove hotel će raspolagati s lobby barom i 11 premium soba i restoranom 7 Seas pod vodstvom renomiranog chefa Matije Bogdana, koji je zanat pekao i u londonskom restoranu Ledbury s dvije Michelinove zvjezdice. Terasa korčulanskog hotela Younique, koja je već danas kultno mjesto,  dakako, ostaje. a plan je da se prvi turiste u preuređenom hotelu ugosti već početkom iduće turističke sezone.

Avatar rubinet
rubinet
13:58 23.12.2025.

Krasno. Poglavito ime hotela :Aminess Younique Korčula Heritage. Kao da gosti neće doći u hotel s nekim primerenijim imenom.Gdje je nestao hrvatski jezik?

