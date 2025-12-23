Samo je četvero u povijesti Hrvatske dobilo 50 godina zatvora. Evo tko su oni i što su napravili

Presuda ubojici iz Osnovne škole Prečko od 50 godina, predviđena u iznimnim slučajevima osobito teških zločina, četvrta je najveća zatvorska kazna izrečena na hrvatskim sudovima. Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu u utorak je nepravomoćno na 50 godina zatvora osudilo 20-godišnjeg L. M. zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.
Prethodni je put tolika kazna izrečena ljetos na bjelovarskom Županijski sud, gdje je 3. srpnja Krešimir Pahoki proglašen krivim za šesterostruko ubojstvo i ranjavanja u Domu za starije "Vianey" u Daruvaru. Sudsko vijeće proglasilo je Pahokija krivim za 13 kaznenih djela, uključujući pet teških ubojstava, jedno ubojstvo i pokušaje ubojstava. Zločin se dogodio 22. srpnja 2024. godine kada je umirovljeni vojni policajac došao u dom platiti dug za majčin smještaj. Nakon razgovora s vlasnicom, izvukao je pištolj i počeo pucati na prisutne. U lipnju 2022. na maksimalnu 50-godišnju kaznu osuđen je ubojica svoje troje djece, Austrijanac Harald Kopitz. U vjerojatno najkraćem suđenju u povijesti hrvatskog pravosuđa Kopitz je, iza zatvorenih vrata, priznao krivnju za trostruko teško ubojstvo djece kojoj je prije spavanja dao otrovani kakao i potom pokušao samoubojstvo. Za svako pojedinačno ubojstvo počinjeno u noći s 24. na 25. rujna 2021. dosuđeno mu je 27 godina zatvora, što je objedinjeno u maksimalnu moguću kaznu od 50 godina. Pola godine nakon presude Kopitz je u zatvoru počinio samoubojstvo. Prva 50-godišnja kazna dosuđena je u veljači 2021. na splitskom Županijskom sudu Luki Juretiću iz Solina zbog teškog ubojstva 92-godišnjeg susjeda Vicenca Uvodića i pokušaja ubojstva njegove supruge Senke Uvodić koja je tri mjeseca nakon zločina umrla u bolnici.
Juretić je, prema presudi, pozvonio na vrata susjeda od kojih je tražio brašno za palačinke te ih u stanu izudarao batom za meso i čekićem. U ožujku 2022. Visoki kazneni sud kaznu mu je smanjio na 40 godina. No ni ona nije pravomoćna jer je u slučaju najviših dosuđenih kazni i protiv drugostupanjske presude Visokog kaznenog suda dopuštena žalba o kojoj u trećem stupnju odlučuje Vrhovni sud.
Povišenje najveće zatvorske kazne s 40 na 50 godina u Kazneni zakon uvedeno je izmjenama koje su na snagu stupile 2013. Kako u Hrvatskoj ne postoji doživotni zatvor u najtežim se slučajevima propisuje kazna tzv. dugotrajnog zatvora od 21 do 40 godina, a kod nedjela za koje je izrečeno više kazni dugotrajnih zatvora može se izreći i kazna od 50 godina.
Zanimljivo da se nitko od novinara nije u profesionalnom smislu potrudio da otkrije obilježja obitelji. Tko mu je otac, tko mu je majka ?A sve je došlo iz obitelji. Tko mu je kupovao noževe? Ovaj mladić nije neubrojiv, on jee svjesno planirao ovakav pohod, u svim hrvatskim školama je unio strah i nesigurnost.