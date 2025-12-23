Samo je četvero u povijesti Hrvatske dobilo 50 godina zatvora. Evo tko su oni i što su napravili

Presuda ubojici iz Osnovne škole Prečko od 50 godina, predviđena u iznimnim slučajevima osobito teških zločina, četvrta je najveća zatvorska kazna izrečena na hrvatskim sudovima. Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu u utorak je nepravomoćno na 50 godina zatvora osudilo 20-godišnjeg L. M. zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

Prethodni je put tolika kazna izrečena ljetos na bjelovarskom Županijski sud, gdje je 3. srpnja Krešimir Pahoki proglašen krivim za šesterostruko ubojstvo i ranjavanja u Domu za starije "Vianey" u Daruvaru. Sudsko vijeće proglasilo je Pahokija krivim za 13 kaznenih djela, uključujući pet teških ubojstava, jedno ubojstvo i pokušaje ubojstava. Zločin se dogodio 22. srpnja 2024. godine kada je umirovljeni vojni policajac došao u dom platiti dug za majčin smještaj. Nakon razgovora s vlasnicom, izvukao je pištolj i počeo pucati na prisutne. U lipnju 2022. na maksimalnu 50-godišnju kaznu osuđen je ubojica svoje troje djece, Austrijanac Harald Kopitz. U vjerojatno najkraćem suđenju u povijesti hrvatskog pravosuđa Kopitz je, iza zatvorenih vrata, priznao krivnju za trostruko teško ubojstvo djece kojoj je prije spavanja dao otrovani kakao i potom pokušao samoubojstvo. Za svako pojedinačno ubojstvo počinjeno u noći s 24. na 25. rujna 2021. dosuđeno mu je 27 godina zatvora, što je objedinjeno u maksimalnu moguću kaznu od 50 godina. Pola godine nakon presude Kopitz je u zatvoru počinio samoubojstvo. Prva 50-godišnja kazna dosuđena je u veljači 2021. na splitskom Županijskom sudu Luki Juretiću iz Solina zbog teškog ubojstva 92-godišnjeg susjeda Vicenca Uvodića i pokušaja ubojstva njegove supruge Senke Uvodić koja je tri mjeseca nakon zločina umrla u bolnici.

Juretić je, prema presudi, pozvonio na vrata susjeda od kojih je tražio brašno za palačinke te ih u stanu izudarao batom za meso i čekićem. U ožujku 2022. Visoki kazneni sud kaznu mu je smanjio na 40 godina. No ni ona nije pravomoćna jer je u slučaju najviših dosuđenih kazni i protiv drugostupanjske presude Visokog kaznenog suda dopuštena žalba o kojoj u trećem stupnju odlučuje Vrhovni sud.

Povišenje najveće zatvorske kazne s 40 na 50 godina u Kazneni zakon uvedeno je izmjenama koje su na snagu stupile 2013. Kako u Hrvatskoj ne postoji doživotni zatvor u najtežim se slučajevima propisuje kazna tzv. dugotrajnog zatvora od 21 do 40 godina, a kod nedjela za koje je izrečeno više kazni dugotrajnih zatvora može se izreći i kazna od 50 godina.