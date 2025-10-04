Konzul otkrio detalje o Hrvatu prema kojem je postupala policija u Njemačkoj zbog drona

Generalni konzul Republike Hrvatske u Frankfurtu, Vedran Konjevod, za RTL je demantirao navode da je uhićen hrvatski državljanin u vezi s incidentom iznad frankfurtske zračne luke. Njemački mediji ranije su izvijestili kako je u blizini aerodroma primijećen dron te da je zbog toga priveden 41-godišnji Hrvat, osumnjičen da je njime upravljao. Konzul Konjevod pojasnio je: "Hrvatski 41-godišnji državljanin je upravljao dronom u blizini zone leta Zračne luke Frankfurt. To je civilni dron. Nije uhapšen i nije ruski špijun. Policija je uzela njegove podatke. Vjerojatno će biti proveden prekršajni postupak".

Prema priopćenju frankfurtske policije, protiv hrvatskog državljanina ipak je pokrenut prekršajni postupak, a detalji slučaja još uvijek nisu poznati. Glasnogovornik policije objasnio je kako je dron zahvaljujući sustavu za detekciju brzo pronađen u zapadnom dijelu aerodroma, na oko 700 metara udaljenosti. "Zahvaljujući brzoj reakciji i sustavu za detekciju, dron je lociran u zapadnom dijelu frankfurtskog aerodroma - na udaljenosti od oko 700 metara te je odmah zaplijenjen. Zbog toga prekid zračnog prometa nije bio potreban", rekao je.