INCIDENT U FRANKFURTU

Konzul otkrio detalje o Hrvatu prema kojem je postupala policija u Njemačkoj zbog drona

REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 21:22

Glasnogovornik policije objasnio je kako je dron zahvaljujući sustavu za detekciju brzo pronađen u zapadnom dijelu aerodroma

Generalni konzul Republike Hrvatske u Frankfurtu, Vedran Konjevod, za RTL je demantirao navode da je uhićen hrvatski državljanin u vezi s incidentom iznad frankfurtske zračne luke. Njemački mediji ranije su izvijestili kako je u blizini aerodroma primijećen dron te da je zbog toga priveden 41-godišnji Hrvat, osumnjičen da je njime upravljao. Konzul Konjevod pojasnio je: "Hrvatski 41-godišnji državljanin je upravljao dronom u blizini zone leta Zračne luke Frankfurt. To je civilni dron. Nije uhapšen i nije ruski špijun. Policija je uzela njegove podatke. Vjerojatno će biti proveden prekršajni postupak".

Prema priopćenju frankfurtske policije, protiv hrvatskog državljanina ipak je pokrenut prekršajni postupak, a detalji slučaja još uvijek nisu poznati. Glasnogovornik policije objasnio je kako je dron zahvaljujući sustavu za detekciju brzo pronađen u zapadnom dijelu aerodroma, na oko 700 metara udaljenosti. "Zahvaljujući brzoj reakciji i sustavu za detekciju, dron je lociran u zapadnom dijelu frankfurtskog aerodroma - na udaljenosti od oko 700 metara te je odmah zaplijenjen. Zbog toga prekid zračnog prometa nije bio potreban", rekao je.

FOTO Želite na Oktoberfest? Evo koliko stoji krigla piva, voda iz slavine, pola pilića, svinjsko pečenje...
Ključne riječi
Vedran Konjevod dron Njemačka Frankfurt

Komentara 2

Pogledaj Sve
KA
karijes
21:49 04.10.2025.

Počinitelja treba strog kazniti

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:42 04.10.2025.

Zar Minhen i Kopenhagen nemaju sustav za detekciju kojim mogu otkriti dronove, a ne da nagađaju jesu li dva, tri ili više njih u zraku. Kao bio mrak, pa se nije dobro vidjelo.

