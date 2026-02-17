Naši Portali
PARALIZA AUTOBAHNA

Tjedan kaosa: pripremite se za kolaps na njemačkim autocestama

Onset of winter in Hesse
Foto: Friedrich Demel/DPA
1/3
Autor
Antonio Mandir
17.02.2026.
u 12:17

Sindikat Verdi zahtijeva povećanje plaća od sedam posto za otprilike 14.000 zaposlenika tvrtke Autobahn GmbH, odnosno najmanje 300 eura mjesečno

Ako planirate ovih dana automobilom u Njemačku pripremite se za velike gužve na autocestama. Sindikat javnih službenika Verdi proglasio je "tjedan štrajka" u tvrtki Autobahn GmbH (Savezna tvrtka za autoceste). Neće biti pogođeni samo depoi za održavanje i administrativni centri, već i kritična uska grla poput tunela. Štrajk je počeo jer se pregovori o plaćama nalaze na kritičnoj točki. Sindikat trenutačno stanje pregovora opisuje kao "neprihvatljivo".

„Ako Autobahn GmbH treba signal kako bi pregovori mogli konstruktivno teći, dobit će ga“, rekao je glavni pregovarač Verdija Oliver Bandosz. On jasno daje do znanja da će sva ograničenja i moguće paralize na autocestama biti isključiva odgovornost poslodavca Autobahn GmbH.

Prosvjedi su počeli danas u deset podružnica Autobahn GmbH i saveznom sjedištu u Berlinu. A situacija će eskalirati sutra kada će štrajkati depoi za održavanje autocesta diljem zemlje. Usluge bi mogle biti otkazane, odgođene ili samo djelomično dostupne, a u nekim dijelovima Njemačke očekuju se i snježne oborine. Poremećaji će dosegnuti vrhunac u četvrtak kada će se štrajkati u ključnim kontrolnim centrima tunela.

Verdi zahtijeva povećanje plaća od sedam posto za otprilike 14.000 zaposlenika tvrtke Autobahn GmbH, odnosno najmanje za 300 eura mjesečno. Pripravnici bi također trebali dobiti dodatnih 300 eura, uz ugovor na određeno vrijeme za najviše 12 mjeseci. Poslodavac, međutim, nudi  takav ugovor na 29 mjeseci. Sindikat smatra da je to predugo. Sindikat Verdi upozorava na oko tisuću nepopunjenih radnih mjesta
Verdi je prošli tjedan blokirao veliki dio Njemačke prosvjedom u javnom prijevozu. Sada se upozorava vozače da budu spremni za kolaps na njemačkim autocestama.

Ključne riječi
Sindikat Verdi autoceste štrajk Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
12:24 17.02.2026.

Ja se pripremio za snijeg na Islandu.Hoće mi šta biti?

Avatar HajdukLika
HajdukLika
12:23 17.02.2026.

Ne vjerujem u taj scenarij. Živjeli pa vidjeli.

