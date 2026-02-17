Karnevalski dani odavno služe izvrtanju svijeta naopačke, dijelom radi zabave, a dijelom kako bi oni koji se osjećaju potlačeno, marginalizirano, iskorištavano i na bilo koji način deprivirano od prava koja bi im trebala pripadati (ili barem misle da je to tako) na nekoliko dana dobiju zadovoljštinu stjecanjem prividne slobode izražavanja i kritike vlasti. Vlasti su odavno shvatile, prije više stotina godina, da je karneval izvrstan ispušni ventil za nezadovoljstvo njihovih podanika (ili građana). Zato spremno prepuštaju "vlast" u gradovima i ne ljute se previše ako se zapali neki krnjo s likom kojeg političara. Doduše, ima i taština koje to ljuti, ali oko takvih se stvari ne bi trebalo uzrujavati, jer one ne pripadaju stvarnom svijetu, nego onom izokrenutom naglavačke.
Povijest nije započela Domovinskim ratom, usprkos njegovoj neupitnoj važnosti
Ako se partizani stalno prikazuju kao negativci, onda su valjda ustaše pozitivci. Ako se u školu dolazi s već unaprijed usađenom slikom prošlosti, nikakva nastava povijesti tu ne pomaže
Komentara 1
Točno. . Hrvatska povijest nije počela 1991. Niti 1945. A ni 1918. Hrvatska je povijest počela puno, puno ranije. A Domovinskim ratom započinje moderna* hrvatska samostalnost. U krivu su svi koji tvrde suprotno. ( *u povijesti već bijahu periodi hrvatske samostalnosti)