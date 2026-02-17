Povijest nije započela Domovinskim ratom, usprkos njegovoj neupitnoj važnosti

Karnevalski dani odavno služe izvrtanju svijeta naopačke, dijelom radi zabave, a dijelom kako bi oni koji se osjećaju potlačeno, marginalizirano, iskorištavano i na bilo koji način deprivirano od prava koja bi im trebala pripadati (ili barem misle da je to tako) na nekoliko dana dobiju zadovoljštinu stjecanjem prividne slobode izražavanja i kritike vlasti. Vlasti su odavno shvatile, prije više stotina godina, da je karneval izvrstan ispušni ventil za nezadovoljstvo njihovih podanika (ili građana). Zato spremno prepuštaju "vlast" u gradovima i ne ljute se previše ako se zapali neki krnjo s likom kojeg političara. Doduše, ima i taština koje to ljuti, ali oko takvih se stvari ne bi trebalo uzrujavati, jer one ne pripadaju stvarnom svijetu, nego onom izokrenutom naglavačke.