Preminuo Jesse Jackson: Karizmatični propovjednik i veliki borac za ljudska prava

Jesse Jackson, dugogodišnji aktivist za građanska prava, baptistički svećenik i dvostruki predsjednički kandidat, umro je u utorak u dobi od 84 godine, izjavila je njegova obitelj. „Naš otac bio je vođa i sluga - ne samo našoj obitelji, već i potlačenima, onima bez glasa i zanemarenima diljem svijeta“, priopćila je obitelj Jackson u izjavi. „Dijelili smo ga sa svijetom, a zauzvrat, svijet je postao dio naše proširene obitelji. Njegova nepokolebljiva vjera u pravdu, jednakost i ljubav uzdigla je milijune, stoga vas molimo da odate počast kao sjećanje na njega, nastavljajući borbu za vrijednosti po kojima je živio.“

Uzrok smrti još nije objavljen. Njegova obitelj rekla je da je umro mirno, okružen svojim voljenima. Jackson je primljen u bolnicu u studenom, a više od deset godina živio je s progresivnom paralizom, prema njegovoj zakladi Rainbow PUSH. Bolest je to koja pogađa sposobnost hodanja i gutanja te može dovesti do opasnih komplikacija. Jackson je 2017. godine otkrio da ima i Parkinsonovu bolest. „Dok sam ga promatrao, razmišljao sam o veličini ovog čovjeka“, kazao je tada o njemu velečasni Al Sharpton.

„Kako je nastavio pokret Martina Luthera Kinga za pravdu, kako ga je učvrstio na sjeveru i učinio Kingov pokret istinski nacionalnim. ... Promijenio je naciju. Služio je na načine za koje nikada nije dobio priznanje. Nitko u našem životu nije služio dulje i jače. Molimo se za njega, jer je dao svoj život za nas", ocijenio je Sharpton Jacksonov utjecaju na američku politiku i Pokret za građanska prava. Jackson je rođen u Greenvilleu u Južnoj Karolini 1941. i postao poznat u eri borbe za građanska prava, sudjelujući u demonstracijama uz Martina Luthera Kinga mlađeg. Njegov aktivizam trajao je desetljećima, a dvaput se natjecao za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke, 1984. i 1988. godine. Prvi je put osvojio je više od 18% glasova na stranačkim predizborima.

„Samo time što je crnac i što su zbog njega drugi kandidati morali razmotriti njegov stvarni potencijal za prikupljanje crnačkih glasova koji su im potrebni, Jackson je imao utjecaj“, pisao je New York Times 1984. godine. Jackson je započeo svoj rad u organizaciji Kongresa za rasnu jednakost, sudjelujući u marševima i prosvjedima. Pohađao je Državno sveučilište Sjeverne Karoline A&T i diplomirao sociologiju. Počeo je okupljati studentsku podršku za Kinga tijekom studija teologije u Chicagu i sudjelovao je u maršu Selma-Montgomery u Alabami 1965. godine.

Ubrzo nakon toga, Jackson se pridružio Konferenciji južnjačkih kršćanskih lidera (SCLC), kako bi radio uz Kinga puno radno vrijeme. Od njega je dobio pohvale dok je još kao mladić vodio program ekonomskog razvoja i osnaživanja SCLC-a, Operacija Žitnica. „Znali smo da će dobro obaviti posao, ali obavio je i više od dobrog posla“, rekao je tada King. Kako je rastao kao organizator, Jackson se 1962. oženio Jacqueline Brown, koja ga je sada i nadživjela. Imali su petero djece, uključujući bivšeg člana Zastupničkog doma Jesseja Jacksona mlađeg, demokrata iz Illinoisa.

Jackson, koji se 1968. nalazio u motelu u Memphisu u Tennesseeju s Kingom kada je ubijen, nije odustao nakon Kingove smrti. Svoju viziju oslobođenja crnaca odveo je još dalje osnivanjem organizacije People United to Save Humanity, ili PUSH, 1971. godine. Te je godine dao ostavku na mjesto u SCLC-u kako bi pokrenuo PUSH nakon što je suspendiran iz organizacije jer je bio optužen je da koristi SCLC za osobnu korist.

PUSH je radio na poboljšanju ekonomskih uvjeta crnačkih zajednica u zemlji, a kasnije se proširio na politiku kampanjama izravne akcije i društvenim područjima putem tjedne radio emisije i nagrada za crnce. Jacksonova predsjednička kandidatura 1984. potaknula je pokretanje njegove Nacionalne dugine zaklade, koja se protivila politici predsjednika Ronalda Reagana i zalagala za socijalne programe, pravo glasa i pozitivnu diskriminaciju. PUSH i Nacionalna zaklada Rainbow spojili su se 1996. godine i sada su koalicija Rainbow/PUSH. Njegova kampanja 1984. godine razljutila je neke demokrate koji su rekli da su njegove ideje previše lijevo orijentirane i da će naštetiti stranci na izborima.