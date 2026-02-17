Kineska nova godina slavi se u Zadru: Zadarski ugostitelj s kineskom kapom kineskim turistima zanimljiviji nego nama kineski zid

Možda niste znali, ali Zadrani se orijentiraju prema četiri kantuna. Odatle put vodi u svim pravcima, prema Svetom Donatu, glavnom trgu, Kolovarama, u Varoš… Ali i prema KNK kod Kineza na kantunu, u “dom” Zadrana koji svako jutro prvu kavu popiju u kafiću prigodnog imena “Doma” i gdje ih dočekuje “Kinez” . Zašto je to bitno baš danas. Pa Kineska je nova godina, vlasnik kafića Neven Kožul nadimkom Kinez nezaobilazan je u ovoj priči.

Prigodno jutros je na zidu kafića osvanula izložba fotografija jednog od najboljih zadarskih fotografa - Stipe Suraća koji je fotografijom ovjekovječio svoju posjetu Kini. Netko je i na uokvirenu sliku brodica u uvali stavio kinesku zastavu uz šaljivi komentar - kineska ratna mornarica, a Neno Kinez dakako sa šeširom Kineza bez kojeg su ga vjerojatno vidjeli jedino njegovi najbliži pozdravlja naklonom, spojenim dlanovima… Zajebancija uz vrhunsku kavu nezaobilazna…

- Danas slavim Kinesku novu godinu, a sljedeće godine ću titulu Hajduka. Ima nekog smisla. Kina je druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu, a Hajduk je drugi - smije se 59-godišnji Zadranin, a jedan od gostiju mi sugerira da napišem da svako jutro ide putem svile, na kavu kod Kineza. Drugi pak dodaje kako mu je to Pelješki most između kuće i posla, a treći da mu je pun k… sebe i da mu samo novinari još trebaju za rano jutro…

A kako je Neno postao Kinez, koliko je kapa i odakle sve dobio. Evo što nam kaže: - Jednog jutra radio sam u crnom kimonu za šankom iz ciste zafrkancije, i onda se pojavio jedan mornar i rekao mi e sad ti još samo fali kapa koju sam kupio prije 30 godina na Sumatri i za tvoju glavu je idealna. Kapa po kapa i na kraju sam stvorio kineski zid kapa - kolekciju od njih gotovo 200. Mnogi turisti vide kad poslužujem sa kineskim šeširom, a kose oči sam valjda dobio kad je bura u moj Ražanac donijela rižu, pa mi turisti priđu i interesiraju se jesam li pravi Kinez…I hop, valjda nađu adresu na internetu, i poštar mi donese jednu, pa drugu, pa treću…Pomorci, pustolovi, tridesetu, pedesetu… I bogami se ih se nakupilo - kaže Neno Kinez.

- Da naravno nikad nisam bio u Kini. I zašto bi kad je Kina bila kod mene. Evo prije par dana mi je bio i naš fetivi Zadranin Dagmar(Davor) Sigurdsson i njemu sam poklonio islandsku kapu, a imam ih sa svih kontinenata osim s Antarktika. Nadao sam se kako je ledeno ove zime da će mi je donijet neki pingvin, al ništa. Čekamo globalno zahlađenje…Evo ti me možeš snimiti s vijetnamskom kapom - šali se i napominje da su mu glumci zadarskog kazališta lutaka donijelo jednu kapu prilikom posjete kineskom zidu. “Zid” bolje rečeno kolone kineskih turista dakako uvijek zastanu kad ga vide s kineskom kapom, njima na licima čuđenje njemu osmijeh, a Zadranima najava da počinje predsezona ili u prijevodu počeli su pristajati cruiseri i s kineskim turistima…