Američki program je u kaosu, razvoj kasni: Kina gradi podmornice brže nego ikad

Kina je u posljednjih pet godina značajno povećala proizvodnju nuklearno pogonjenih podmornica do te mjere da ih lansira brže od Sjedinjenih Država, čime prijeti neutralizaciji prednosti na moru koja je dugo pripadala Washingtonu, navodi se u novom izvješću think-tanka. Povećanje snaga nuklearno pogonjenih podmornica Mornarice Narodnooslobodilačke vojske (PLAN) uključuje i podmornice s balističkim raketama i napadne podmornice, prema izvješću Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS).

Od 2021. do 2025. godine Kina je u broju lansiranih podmornica nadmašila SAD (10 prema 7) i u tonaži (79.000 prema 55.500 tona(, navodi izvješće koje se temelji na satelitskim snimkama brodogradilišta za procjenu kineske gradnje, piše CNN. Peking ne objavljuje brojčane podatke o floti. Riječ je o drastičnom preokretu u odnosu na razdoblje 2016.–2020., kada je Kina dodala samo tri podmornice (23.000 tona) naspram sedam američkih (55.500 tona), prema analizi IISS-a. Brojke se odnose na lansirane podmornice, ali ne nužno na dovršene i uvedene u aktivnu službu, gdje SAD i dalje ima veliku prednost.

Početkom 2025. Kina je imala 12 aktivnih nuklearno pogonjenih podmornica, šest podmornica s balističkim raketama (SSBN) i šest podmornica s krstarećim raketama ili napadnih (SSGN/SSN), prema IISS-ovom izdanju „Military Balance 2025“. SAD je imao ukupno 65 podmornica, od čega 14 SSBN-ova. Kina također održava veliku flotu konvencionalno pogonjenih podmornica s 46 brodova. SAD nema nijednu konvencionalno pogonjenu podmornicu, za razliku od nuklearnih, one zahtijevaju redovito punjenje gorivom.

Zbog rasta svoje flote nuklearno pogonjenih podmornica, Peking je značajno proširio brodogradilište Huludao tvrtke Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. na sjeveru Kine, navodi se u izvješću „Boomtime at Bohai“ („Bum u Bohaiju“). Ono dolazi nakon izvješća Congressional Research Service (CRS) Kongresu prošlog mjeseca, u kojem se navodi da američka mornarica značajno zaostaje za ciljem izgradnje dvije podmornice klase Virginia godišnje, pri čemu američka brodogradilišta isporučuju samo 1,1 do 1,2 podmornice godišnje od 2022. SAD također gradi nove podmornice s balističkim raketama klase Columbia, ali taj program kasni najmanje godinu dana, a prva u klasi USS District of Columbia neće biti isporučena mornarici prije 2028., rekao je admiral koji je zadužen za program za Breaking Defense prošli tjedan.

- Veći broj podmornica predstavlja sve veći izazov za (SAD i druge zapadne) zemlje koje se bore povećati vlastitu proizvodnju - navodi se u izvješću IISS-a. Izvješće IISS-a ističe dvije podmornice s balističkim raketama tipa 094 (SSBN) koje su lansirane u brodogradilištu Huludao. Sa sposobnošću ispaljivanja balističkih raketa naoružanih nuklearnim bojevim glavama, tip 094 doprinosi rastućoj kineskoj nuklearnoj trijadi, kopnenim interkontinentalnim balističkim raketama i bombarderima. Kina ima i bolje SSBN-ove u pripremi, navodi IISS.

- Tip 096 još uvijek se očekuje da započne proizvodnju u Bohaiju tijekom ovog desetljeća, a ući će u službu ili krajem 2020-ih ili početkom 2030-ih - stoji u izvješću. Osim SSBN-ova, broj lansiranih nuklearno pogonjenih podmornica PLAN-a u proteklih pet godina uključuje najmanje šest trupova podmornica s krstarećim raketama (SSGN). Te podmornice imaju vertikalni lansirni sustav (VLS) koji bi se mogao koristiti za ispaljivanje novih brzih protubrodskih raketa prikazanih na paradi Pobjede u Pekingu prošle jeseni.

Međutim, izvješće IISS-a nije samo loša vijest za Washington i njegove saveznike. - Kineski dizajni gotovo sigurno zaostaju za američkim i europskim podmornicama u pogledu kvalitete - navodi se u izvješću. Najnovije kineske podmornice vjerojatno nisu tako tihe kao američke, pa SAD zadržava prednost u 'nevidljivosti'. Ipak, stručnjaci kažu da u pomorskoj borbi obično pobjeđuje veća sila. A Kina već posjeduje najveću flotu razarača, fregata i površinskih borbenih brodova na svijetu. U međuvremenu, Washington se bori održati korak, piše CNN.

Ministar mornarice John Phelan prošlog ljeta svjedočio je pred Odborom Zastupničkog doma SAD-a da je američka brodogradnja u teškom stanju. - Svi naši programi su u kaosu. Mislim da je naš najbolji program šest mjeseci kasni i 57% premašuje proračun… To je još uvijek najbolji - posvjedočio je Phelan. Što se tiče broja podmornica u sljedećih pet godina, izvješće CRS-a predviđa da će broj američkih napadnih podmornica dosegnuti na 47 u 2030., kako se stare podmornice klase Los Angeles povlače iz službe.

Povećanje na 50 napadnih podmornica ne očekuje se prije 2032., ako se postignu ciljevi gradnje, navodi izvješće. Ali dodaje da bi planovi za prodaju tri do pet podmornica klase Virginia Australiji u okviru sporazuma AUKUS mogli kratkoročno otežati povećanje američke flote.