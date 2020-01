'Niz prešućenih incidenata ukazuje na zatvorenost Ministarstva obrane'

Vojni analitičar Igor Tabak ocijenio je u utorak da niz prošlih, a prešućenih incidenata pokazuje zatvorenost Ministarstva obrane prema javnosti zbog čega je važno da se temeljito istraže okolnosti jučerašnjeg pada vojnog helikoptera i da se rezultat objavi javno.

"Ministarstvo obrane, nažalost, zadnjih godina bilo je sklono prešućivanju incidenata općoj i specijaliziranoj javnosti", rekao je Hini analitičar portala "OBRIS - Obrana i sigurnost".

Podsjetio je na incident u kojem je u listopadu 2017. na poligonu Crvena zemlja kod Knina prilikom prevrtanja oklopnog vozila Patrija ozlijeđeno osmero vojnika i dočasnika. Za taj incident Tabak kaže da nije bio naveden u godišnjem izvješću o obrani za 2017. niti je o tome bila objavljena informacija, a čitavu stvar su otkrili tek novinari punu godinu kasnije.

Lani je krajem studenoga afera krijumčarenja oružja i streljiva u zadarskoj zrakoplovnoj bazi Zemunik, u koju su pojedinci neovlašteno ulazili, dovela do smjena niza visokih časnika u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, a da o ishodu istraga još nismo čuli ništa, kaže Tabak. To znači, zaključuje taj vojni analitičar, da je Ministarstvo obrane zatvoreno prema javnosti.

VIDEO Pad helikoptera u Zablaću

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Zadnjih godina, od 2015. naovamo mogao se vrlo jasno vidjeti trend zatvaranja i sve slabijeg komuniciranja, koji se svodi na prigodne stvari i protokol", primjećuje Tabak, objašnjavajući kako to dovodi do situacije da vrlo često mediji krenu otkrivati incidente, bilo temeljem anonimnih obavijesti iz sustava ili svojih izvora.

To sve, međutim, nije dobro, to su sve pojave koje u jednoj normalnoj demokratskoj zemlji ne bi trebalo rješavati na taj način, rekao je Tabak.

Osnivaju se povjerenstva, ali o rezultatima istraga ne zna se ništa

Za pad helikoptera Kiowa Warrior u kojem su u ponedjeljak u Zlarinskom kanalu kod mjesta Zablaće poginula dva člana posade, Tabak kaže da se još ne zna o kakvim se okolnostima radi ni koji je uzrok nesreće jer se o tome nije čulo ništa iz nadležnih krugova. Kaže također da se izvan sustava ne može pretpostaviti koliko će trajati istraga te nesreće.

Primjećuje, međutim, kako su nakon smrtnog stradavanja vojnika u Afganistanu osnivana razna istražna povjerenstva, ali po njemu poznatim informacijama o samim rezultatima istrage dosad nije objavljeno ništa.

"Time smo došli u situaciju da Ministarstvo obrane kod ljudstva koje je djelatno u službi bilježi četiri mrtva i čitav niz ranjenih zadnjih godina, što je skor koji za obrambeni sustav RH nije standardan", upozorio je Tabak.

Napominje da je jedan hrvatski vojnik umro tijekom misije u Litvi, a među četvoricom mrtvih su dva pilota poginula jučer i poginuli vojnik u Afganistanu u srpnju 2019.

VIDEO Kod Zlarina se u more srušio vojni helikopter Kiowa Warrior

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To već polako postaje zabrinjavajuće, s aspekta promatranja općeg stanja u sustavu i kad se to iskombinira sa smanjenom transparentnošću javnih nabavi, obavještavanja javnosti o redovnom funkcioniranju sustavu, prešućivanju stvari u godišnjim izvješćima, to nisu dobri elementi za bilo koju državu", zaključuje Tabak.

Zadnjih godina u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu zabilježeno je nekoliko incidenata, a najveća tragedija dogodila se u srpnju 2007. u krugu vojarne u Vukovaru gdje su u padu vojnog helikoptera poginule tri osobe, a sedmoro ih je ozlijeđeno.

Obrambeni sustav imao je puno sreće zadnjih godina, jer nije bilo ozbiljnijih posljedica

U sudaru dvaju MiG-ova iznad Slunja tijekom vojne vježbe u rujnu 2010. ozlijeđena je žena koju je na tlu pogodio dio jednog od aviona, dok se prilikom pada MiG-a 21 u kolovozu 2014. kod Velike Gorice pilot se uspješno katapultirao.

Tabak za te relativno velike nesreće iz 2010. i 2014. kaže da su prošle s minornim posljedicama. "Tu je Hrvatska kao u pitanju misija godinama igrala kontra statistike. To je još jedno područje gdje je hrvatski obrambeni sustav imao puno sreće zadnjih godina", rekao je Tabak.

Upitan treba li se jedna vojska nadati sreći ili treba osigurati uvjete da se takve incidenti ne događaju, Tabak kaže da je upravo stoga potrebno da istraga jučerašnje nesreće bude izvedena što temeljitije, ali i što otvorenije prema javnosti ne bi li se otklonilo sumnje i razjasnilo situaciju. Hrvatskom zrakoplovstvu trebaju mladi ljudi, kojima pak treba puna svijest o pozivu u koji ulaze.

"Privlačenje mladih u taj odgovoran i ozbiljan, ali ne i bezopasan posao je nešto što je cijelom obrambenom sustavu u fokusu zadnjih godina ali sve te napore treba pratiti ozbiljnost u svakodnevnom radu i ozbiljnost u rješavanju incidenata", zaključio je Tabak.