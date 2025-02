Nisu deportirali zločinca jer njegov sin ne voli strane pileće medaljone

Albanski kriminalac nije deportiran iz Ujedinjenog Kraljevstva djelomično zato što njegov sin ne voli okus pilećih medaljona ("chicken nuggets") u inozemstvu. Britanski su se mediji raspisali o ovom slučaju kao o još jednom dokazu da je tamošnji sustav migracija i deportacija potpuno degradiran i ponekad djeluje kao sprdnja. Albanac Klevis Disha (39) ilegalno je stigao u UK 2001. kao 15-godišnjak bez pratnje roditelja. Koristio je lažno ime, a lagao je i govoreći da je rođen u bivšoj Jugoslaviji. Nije dobio pravo na azil, ali se na kraju izborio za britansko državljanstvo koje je dobio 2007. godine. No, ono mu je oduzeto 2021. nakon što je odslužio dvije godine u zatvoru kada je uhvaćen s 300 tisuća funti kod sebe za koje se znalo da su povezane sa zločinom.

Povećanje deportacije

Sud je rekao da mu državljanstvo mora biti oduzeto zato što je stečeno putem prijevare. No, imigracijski sud u UK odlučio je da bi bilo previše oštro očekivati od njega da se vrati u Albaniju zato što njegov 10-godišnji sin ima osjetljivost na hranu i poteškoće s izražavanjem emocija. Jedini primjer sinove osjetljivosti na hranu zaveden u sudskim dokumentima bila je averzija prema "tipu pilećih medaljona koji su dostupni u inozemstvu". Sud je isto tako dodao da sin, u sudskim dokumentima nazvan "C", nema nikakve formalne dijagnoze, ali da su u njegovu obrazovnu procesu implementirani programi koji podržavaju njegovu "emocionalnu regulaciju, nezavisnost, čitanje i pisanje". Odvjetnici Dishe rekli su da C, čiji je prvi jezik albanski, ima "senzorne poteškoće" s oblačenjem, naročito s čarapama, te s određenom hranom, zbog čega se ponekad ukoči i odbija raditi bilo što. Kao rezultat svega toga, sudac je dopustio Dishinim odvjetnicima da se žale na odluku o deportaciji jer bi ona značila povredu njegova prava na obiteljski život u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Disha je otac troje djece, sa suprugom, također Albankom, ima sina i dvije kćeri. Nju je upoznao u Britaniji 2006. godine. Ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper podnijela je žalbu protiv odluke suda, tvrdeći pritom da ne postoji dovoljno dokaza koji bi ukazivali da bi deportacija Dishe u Albaniju preteško pala njegovu sinu. Viši imigracijski sud složio se s ocjenom ministrice i slučaj predao drugom sucu pa je tako on i dalje otvoren. Britanski premijer Keir Starmer, koji je već na desnici dobio epitet političara previše blagog u kontroli granica, podržava deportaciju albanskog kriminalca.

– Viši je sud već ovaj slučaj poslao nazad na reviziju. Teško je komentirati specifične slučajeve mimo toga. No, ministrica unutarnjih poslova s pravom je podnijela žalbu putem sudova, i premijer apsolutno podržava taj proces – rekli su glasnogovornici laburističkog premijera Starmera. Ovaj slučaj u britanskoj javnosti pojavio se u osjetljivom trenutku kada vlada pokušava dokazati da je vrlo ozbiljna u deportacijama kriminalaca. "Stranci koji počine grozne zločine ne bi trebali imati nikakve sumnje da ćemo učiniti sve kako bismo osigurali da oni ne šeću slobodno britanskim ulicama, uključujući i protjerivanje iz UK prvom prilikom. Od izbora, deportirali smo 2580 stranih kriminalaca, što je povećanje od 23% u odnosu na isto razdoblje prošle godine", priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Slučaj je predmet poruge

Neki britanski mediji, naročito konzervativni, redovito pišu o sličnim problemima britanskog imigrantskog sustava. Tako je Daily Telegraph pokazao da je sustav azila tu zemlju prošle godine koštao čak 5,4 milijardi funti što je čak pet puta više nego samo četiri godine prije – te 2020. isti sustav zemlju je koštao manje od milijardu funti. Članovi konzervativne oporbe također kritiziraju "slučaj pilećih medaljona". Robert Jenrick, ministar pravosuđa iz sjene, govori da je zbunjujuće da netko koristi hranu kao argument protiv deportacije. U britanskom političkom sustavu ti "ministri iz sjene" kadrovi su oporbene stranke koji se bave nekim resorom kako bi, u teoriji, bili spremni preuzeti ga kao ministri jednom kad njihova stranka dođe na vlast. – Suludo je da bi sudac to uzeo u obzir. Slučajevi poput ovog čine od nas predmet poruge. Uvreda je za britansku javnost da se naše migracijske zakone iskorištava na ovaj nečuven način – rekao je Jenrick.