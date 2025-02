Trump planira protjerati 181 osobu u BiH. Prijete im i sankcije

SMRT HRVATSKOG NOGOMETAŠA (24)

Obavljena autopsija tijela: 'Pretpostavljamo da je nesretni slučaj, zaključili smo da je upao u more'

Tijekom obdukcije je u plućima pronađena morska voda pa su istražitelji zaključili da je preminuo utopivši se. "Na tijelu nisu otkriveni znakovi nasilja, a s obzirom na njegovo hodanje zabilježeno na kamerama, zaključili smo da je upao u more. More je hladno u ovo doba godine, a on je bio sam", rekao je glasnogovornik.