Nismo tražili savršenu macu, htjeli smo samo da je možemo maziti

Prije nego što su se odlučili da će živjeti zajedno, Marija i Filip imali su jedan dogovor – tražit će stan u kojem su dobrodošli i kućni ljubimci. Želja im je bila da u novom domu s njima živi i jedna maca.

– Ja sam imala mačku u obiteljskom domu, Filip nije. Nikad nismo razmišljali o tome da kupimo mačku, željeli smo je udomiti – govori nam Marija. Tako su tražili životinju koja bi bila zadovoljna njihovim načinom života, da joj kod njih bude dobro, a sve što su oni željeli bilo je da mačka bude umiljata, da je mogu maziti. Kako su podstanari, htjeli su i da to bude odrasla mica koja je već naučena na život u stanu. Nero, nekad zvan Davor, k njima je došao na Badnjak prošle godine. I to nakon što je godinu dana proveo u privremenom domu, kod volonterke koja ga je spasila, a živio je u kući s puno mačaka koje su tu pronašle spas od bolesti i smrti u dvorištima i na ulicama.

– Nero je bio oprezan nekoliko dana – opisuje prve zajedničke dana Filip, a Marija dodaje da se tih dana znao i sakriti, ali nije to bilo ništa dramatično. Vrlo brzo počeo je komunicirati s njima, a nije prošlo ni mjesec otkad je stigao u njihov dom i već je pokazao svu svoju narav. A ona je divna, slažu se oboje.

– Nero je zaista jako mazna maca i privržen je ljudima. Često dođe k meni kada tipkam po mobitelu, gura mi glavu, penje mi se na rame, uvijek želi biti u prvom planu. Ako slučajno legnem, on dođe, legne mi na prsa i bez problema zaspe – opisuje ga Marija. Odmah im se svidjelo i to što je izrazito vokalan, stalno nešto priča. Filip dodaje da je ta njegova pričljivost bila nešto zbog čega su i odlučili da dođe k njima. Jer Nero zapravo nije bio njihov prvi izbor. Volonterku Mirelu Mahnet nazvali su zbog mačka Augusta, kojeg je Mirela opisala kao izrazito umiljatog mačka, onakvog kakvog su i tražili. No u razgovoru im je otkrila i neke druge činjenice zbog kojih su se ipak predomislili i udomili Neru.

– Nikad ništa ne skrivam udomiteljima pa sam tako Mariji i Filipu rekla da August nije dobar odabir ako jednog dana požele imati više od jedne mace. Jer August se jako grubo igra, maltretira ostale mačke i dok jedu, i zapravo bi trebao biti jedini mačak u kući. Ne zbog njega, njemu je svejedno s koliko mačaka živi, već zbog te druge mačke – govori nam Mirela. Predložila im je stoga Neru, on je po karakteru bio mačak kakvog su Marija i Filip tražili. No s obzirom na to da ništa ne skriva, Mirela im je ispričala i kako je spasila Neru, nekad zvanog Davor, i kakve sada probleme ima. Bilo je to krajem 2023., a Nero je tada imao osam mjeseci.

– On je bio jedan od 14 bolesnih mačaka koje sam odnijela iz dvorišta 70-godišnjaka, a njemu sam trebala pomoći da kastrira mačke, imao ih je valjda 40. Davora sam ugledala na kauču u kući, s vrata sam čula kako hropće dok diše. Pokazalo se da ima upalu pluća, a oči su mu bile pune sluzi. I kao trajna posljedica svega njemu će cijeli život trebati kapi za oči. Nije to neka teška terapija, ne košta puno, ali morali su to znati – ističe Mirela. Dodaje kako joj je bilo fascinantno da mladi ljudi mačku izabiru prema karakteru, a uz to su i razumni pa su promislili što žele u budućnosti.

– Nije im bio bitan izgled, a najbolje od svega jest to što im ne smeta to njegovo kronično stanje s očima. Pa i takve mačke zaslužuju biti udomljene – zaključuje volonterka koja je spasila brojne mačke s ulice. Sve su bile bolesne i ne bi preživjele na ulici, a spasila je i brojne mačiće. O svemu što radi i o mačkama koje traže dom možete pročitati na Facebook stranici Masni brkovi.

Marija i Filip pak misle da je pogrešno tražiti životinju koja je savršena, a ljudi to često rade.

– Tu se mogu jako razočarati. Ne možete tražiti savršenstvo, životinju koja će biti savršeno zdrava, koja se nikad neće razboljeti. To zapravo ne postoji – ističe Filip. I Marija dodaje da nema savršene životinje, ali da je njihov Nero ipak savršen. A tih pet minuta dnevno koliko im treba za njegove terapije nije vrijedno ni spomena. I da su u samo malo većem stanu, kaže, Nero bi sigurno već imao društvo još jedne mace.