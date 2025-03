Itzi je trebalo manje od dva mjeseca da se sklupča između nas na krevetu

Cijeli svoj život Iva je imala pse. Za mačke je uvijek mislila da su hladne i svojeglave, baš kao i svi koji se nikada nisu potrudili malo ih bolje upoznati. Kad su se prošle godine njezin partner Karlo i ona morali oprostiti od svog ljubimca, u kući je bila praznina. Nedostajala im je životinja, a nisu bili spremni za novog psa.

– Karlova mama ima mačka i uz njega sam nekako počela drukčije razmišljati. Umilio mi se taj mačak, počela sam cijeniti te životinje. A puno toga možeš naučiti od njih, samo ako ne očekuješ da te slušaju. Shvatila sam da sam zrela za mačku – ističe. I tako je počela tražiti mačku koju će udomiti. Vrlo brzo za oko joj je zapela Itzi.

– Pisalo je da je plaha. Privuklo me upravo to jer sam shvatila da je ona mačka koja će se teško udomiti. A ja sam imala namjeru pružiti dom životinji i pri tome od nje ništa ne očekivati. Bonus je bio i to što je maca obožavala pse. Ima sedam godina, nadamo se da će s nama živjeti barem još 10 godina, a mi svakako namjeravamo udomiti i psa – prisjeća se. I Karlo i ona, ističe, bili su spremni na sve. Volonterka Mirela, koja je spasila Itzi, rekla im je da mogu očekivati višemjesečnu prilagodbu. I prije nego što je Itzi stigla k njima, educirali su se kako pristupiti plahoj maci, a puno dobrih savjeta dala im je i Mirela kod koje je maca sedam godina čekala udomitelje.

– Bili smo strpljivi i na ništa je nismo prisiljavali. Preko dana se skrivala, noću bi istraživala po stanu, jela i pila. Prvih nekoliko dana nije htjela ni jesti, ali uredno je koristila svoj WC. Puno smo bili uz nju. Recimo, ona bi se sakrila ispod fotelje, a ja bih legla uz fotelju. Čitala sam joj, samo da vidi da sam tu i da joj neću ništa neću – opisuje nam. Njihovo strpljenje vrlo brzo dalo je rezultate koji su iznenadili i njih dvoje, ali i volonterku koja je bila uvjerena da će prilagodba trajati mjesecima.

– Itzi je dva mjeseca s nama, prestala se skrivati već nakon mjesec dana, a prije dva tjedna došla je k nama u krevet. To me najviše iznenadilo jer tada se još nismo dugo po danu družili. Dolazila je sama, a kad joj se više ne bi sviđalo, zamahnula bi capom prema nama i otišla. I u krevet je došla sama, samo se sklupčala između nas i počela presti – govori Iva.

Među svim spašenim mačkama koje su prošle kroz njezin dom, ističe Mirela, Itzi je bila jedna od onih izrazito plahih maca. Njezina ljepota privlačila je udomitelje, ali nitko od njih nije imao vremena za mačku koja će se skrivati i oko koje se moraju potruditi.

– I takve mačke zaslužuju priliku, uz strpljenje i one mogu zablistati u svom novom domu. Iva i Karlo rekli su da imaju vremena, znali su koliko veliki zalogaj uzimaju. Njima je to prva mačka i super to odrađuju. Ja nikad ne bih imala vremena toliko joj se posvetiti jer imam previše bolesnih i starih mačaka – ističe Mirela, koja na Facebook stranici Masni brkovi traži domove za mačke o kojima se brine. Itzi je pronašla na cesti, imala je tek nekoliko mjeseci. U hvatanju je sudjelovala i njezina kujica Sia, pazila je da Itzi ne istrči na drugu stranu ceste. Možda baš zato Itzi toliko voli pse. Sva ozarena gleda ih desetak sekundi i odmah im prilazi.

– Ona je dobar primjer zašto mi trebaju čuvalice. Živjela je u čoporu s puno mačaka, bila bi više socijalizirana da je bila na čuvanju. Mački je objektivno bolje da je sama ili s još jednom mačkom, one se ne osjećaju dobro u velikim čoporima i ne može im se posvetiti pažnja koju trebaju. Čuvalice bolje upoznaju mačji karakter, što im podiže kvalitetu života, a pomaže i da budu bolje udomljene. Itzi je psihički procvjetala otkad je udomljena i to bi se ranije dogodilo da nije bila s toliko mačaka – objašnjava volonterka.

Iva ističe da su unatoč svim predviđanjima vrlo brzo dobili najmazniju mačku. Samo ju je trebalo pustiti da sama odluči što i kako. Itzi je to bio recept za sreću. Zbog bezgraničnog strpljenja i ljubavi vrlo brzo prihvatila je i Karla, iako često putuje i nije kod kuće pa je i ne hrani redovito. A svi koji znaju kakve su mačke znaju i koliko im je hrana važan dio ljubavi.