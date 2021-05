'Nisam dvojio na koju ću stranu: Rođen sam u ovoj zemlji i nikome ne priznajem da je voli više od mene'

Na putu do ličkog utočišta Duška Ljuštine navigacija ne pomaže. Na cesti koja preko Gospića i Medaka vodi prema njegovu Breziku jedine koordinate su: dva drvena mosta, natpis na banderi, skretanje pod pravim kutem, nogometni golovi, podignuta rampa i napuštena crkva u kojoj je nekad službovao Teslin otac.

No, vrijedilo je svakog kilometra i svake rupe na cesti jer prizor imanja po kojem trčkaraju psići, ovce i koze, na kojem se zajednički uzdižu rustikalne nastambe i umjetničke skulpture, s kojeg puca pogled na moćni, snježni Velebit, svojom posebnošću uistinu zaustavlja dah. Nakon 37 godina na čelu zagrebačkog kazališta Kerempuh – tijekom kojih je odigrano oko 12 tisuća predstava pred oko četiri milijuna gledatelja i tijekom kojih se negdašnji gradski ministar kulture i jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Milana Bandića prometnuo u kulturnu instituciju u Hrvatskoj – u ličkim je pustopoljinama pronašao svoj mir, bježeći sa zagrebačkog asfalta u zasluženu mirovinu.

No, u višesatnom razgovoru, u kojem smo se dotakli njegova odgoja i odrastanja, šefovanja u kultnom kazalištu tijekom različitih političkih sistema, odanosti Partiji i kritičkom odmaku od grijeha struktura, položaja hrvatskih Srba, ali i gubitka neprežaljene kćeri Marije, ispostavilo se kako će ona prava, istinska mirovina na 72-godišnjeg Ljuštinu ipak još malo pričekati.

Vaši razgovori s medijima desetljećima su se odvijali iza kulisa kazališta, u zadimljenim kafićima, u šušuru i buci, pa je ovo vjerojatno vaš prvi intervju u netaknutoj prirodi. Je li ovaj bijeg iz Zagreba konačni ili tek pandemijski?

Nekoć sam s obitelji ovamo dolazio vikendima, ali sada su nas korona i potres natjerali da u Lici boravimo češće. U Zagrebu obavim što imam i sjednem na vlak. Kao dječak sam njime puno putovao i zaželio sam se vlaka i željezničkih stanica. Sjednem u vagon, čitam dramske tekstove, ponekad spavam i navijem sat da ne propustim stanicu u Gospiću. Toliko mi je vlak ušao pod kožu da sam napravio glupost gostujući u prosincu na N1 televiziji gdje sam, ničim izazvan, izjavio kako sam nakon saznanja da sam zaražen koronom u listopadu sjeo na vlak i otišao u Liku, kako bih se izolirao na 20 dana.

A nisam tada ušao u vlak, nego smo supruga i ja sjeli svaki u svoj auto i dovezli se ovamo u izolaciju. Iako se radilo o običnom lapsusu, završio sam na policiji pod prijetnjom kazne od pet godina zatvora, no na sreću imali smo dokaze o ulasku na autocestu na Lučkom.

Nakon pola stoljeća, otkako ste krenuli u Zagreb iz rodne Like, vratili ste se u Liku i na simboličan način zatvorili životni krug.

Iako je ova zemlja pripadala ocu moje supruge Mirjane, presudnu ulogu da upravo ovdje sebi gradim imanje odigrala je rijeka Lika, budući da je moj rodni, stotinu kilometara udaljeni Glibodol danas pustinja koja nema rijeke, nema žive vode, nema vodovoda i neće ga vjerojatno nikada ni biti jer danas u tom selu ima ukupno četiri domaćinstva. Ali Lika je Lika, samo što danas živim ispod Velebita, kao nekad ispod Male Kapele. Na neki način jesam zatvorio životni krug, iako nisam otišao u klasičnu mirovinu unatoč tome što imam ozbiljne razloge da prestanem bilo što raditi i da se bavim svojim unucima, jer to bi danas trebao biti moj osnovni posao.

Moj uskoro jednogodišnji unuk koji se zove Nikola i njegova sestra blizanka koja se trebala zvati Tesla, ali se u zadnji čas odustalo od toga imena i dobila je ime Riva, u svakom su slučaju moje najveće veselje.

Kao počasnome članu udruge “Nikola Tesla – genij za budućnost” je li vam drago vidjeti da se, u ratu uništeni, spomenik Tesli vratio u Gospiću?

Na žalost, Tesla se tek nedavno vratio u svoj Gospić u spomeničkoj formi jako prekasno i ne na mjesto, na središnjem trgu, gdje je nekoć bio. Sjajno da je napravljen fantastičan muzej u Smiljanu koji ljudi, međutim, ne posjećuju u onoj količini u kojoj bi to tražilo neko naše osnovno đačko obrazovanje. Moji prijatelji Milan Bandić, Rade Šerbedžija, Siniša Kukić i ja dali smo svaki po 500 eura i predali ih svećeniku u Gospiću koji je naručio klesare koji su prekrasno uredili spomenik roditeljima Nikole Tesle na groblju Jasikovac načet zubom vremena, koji smo obnovili kao neki svoj dug prema Tesli.

Kao koproducent radio sam na Brijunima s pokojnim Tomažom Pandurom na predstavi “Tesla Electric Company” čija je najava i promocija počela upravo u muzeju u Smiljanu. Šerbedžija je pak u nekoliko navrata igrao Teslu i time smo dali svoj obol i poštovanje prema Tesli, jer spomen njegova imena na žalost na ovim prostorima uvijek izaziva neke prijepore i puno više razdvaja nego što treba spajati. Mi se svađamo čiji je Tesla, a Tesla je svjetski i iznad svega je genij kojeg cijeli svijet poštuje pa bismo i mi trebali biti okupljeni oko njega zbog zasluga koje je ostavio čovječanstvu.

U autobiografiji “Rasprodano” važna poglavlja posvetili ste ocu Iliji. Kakav je utjecaj imao na vas?

Uz oca, pisao sam knjigu i zbog nekoliko za mene važnih ljudi, a to su: Milan Bandić koji je bio i ostao moj prijatelj, Fadil Hadžić jer se podcjenjuje što je sve dao hrvatskoj kulturi i Rade Šerbedžija o kojem su napisane tone i kamioni laži, a da za to nitko nije odgovarao. Osim o moralnosti u politici, svojom knjigom želio sam reći i to da nas može spasiti samo obrazovanje i kultura, ali i odaslati važnu poruku o uvažavanju različitosti. I na taj način vratiti dug prema mome ocu Iliji koji je apsolutno, prema svim elementima – pa čak i fizičkim jer puno više sličim majci – bio posve različit od mene, ali vrlo rijetko će netko voljeti tatu kao što sam ja volio svoga i vrlo teško će otac voljeti svoga sina kao što je on volio mene.

Iako smo potpuno različiti ljudi. On je bio izraziti vjernik koji komuniste nije mogao vidjeti ni nacrtane i kad sam s nepunih 17 godina došao iz ogulinske gimnazije tijekom vikenda kući ja sam se, naravno, pohvalio ocu kako sam kao jedan od najboljih đaka primljen u Partiju. Moj otac je tada bacio sjekiru u grmlje, pljunuo na zemlju i gledajući u mene kao u tele, rekao: “Sine, pa što ti je to trebalo?” Ipak, zaključio je neka to bude moj izbor i moj problem. Poanta je da ljudi mogu biti svjetonazorski različiti, a da pritom mogu zajedno raditi, da se mogu voljeti i da sve može štimati, a kod nas se prije svakih izbora nameću svjetonazorska pitanja i ja to više ne mogu gledati. Moj otac je prošao težak put. Cijeli Drugi svjetski rat proveo je u ropstvu u Njemačkoj, kamo je 1941. odveden iz Rudolfovih vojarni u Zagrebu gdje je bio u rezervi vojske Kraljevine Jugoslavije.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 11.05.2021., Gospic - Dusko Ljustina. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Tamo su ih straže preko Ljubljane i Villacha odvele u Bavarsku kao radnu snagu, gdje je kao rob s rednim brojem 890 dodijeljen ljudima na čijem je imanju orao, kosio i radio od jutra do sutra. Usprkos tome, kada se 1945. vratio kući u vagonu, imao je visoko mišljenje o Nijemcima, cijeneći njihov red, rad i disciplinu, a ako za ičim žalim, onda je to što ga nikada nisam poveo u to selo pokraj Münchena gdje je četiri godine proveo u ropstvu.

Kakvu budućnost je vama otac namijenio i je li ikada shvatio što znači biti kulturni menadžer?

U tom smislu nisam oca puno razočarao jer škrta je lička zemlja za više ljudi. Odluka je bila da doma ostane najstariji brat Petar, sestra Milka udala se u susjedno mjesto, brat Mile otišao je u školu u Rijeku, a ja u Ogulin pa u Zagreb. Ocu je bilo vrlo važno da nešto završim i da od toga mogu živjeti.

Kako su tekle vaše prve godine u Zagrebu?

Bavio sam se svim i svačim. Stanovao sam u Tvrtkovoj ulici gdje je tada bio Studentski dom s velikom plesnom dvoranom koja je primala 800 ljudi, koju sam vodio u ime studenata i rukovodstva. Tu je nastupao rock-sastav Crno-bijeli koji je prekrasno svirao plesne stvari Shadowsa, Creedencea, Beach Boysa, Beatlesa i Stonesa, a najpoznatiji član te grupe bio je Rajko Dujmić.

Bend me 1970. pozvao da idem s njima na turneju po Jadranu kao tehničar, što je ljepši naziv za nosača instrumenata. Putovalo se iz jednog mjesta u drugo, živjelo se sjajno, bile su to zlatne godine moje mladosti. Svirali smo od Kopra do Ulcinja, a kada smo se krajem sezone vratili u Zagreb, Crno-bijeli su predložili da im budem menadžer. Bio je to golem statusni skok, a blagostanje je trajalo dugo, od 1971. do 1978. godine. U to vrijeme vozio sam BMW i stanovao u stanu od 280 kvadrata, a današnji ekvivalent plaće koju sam zarađivao bio bi oko 80 tisuća kuna. Puno smo zaradili, iako tim novcem nismo znali upravljati, ali to su bila takva vremena.

Kako ste se inficirali kazalištem, baš tom umjetničkom kućom u koju Hrvati, prema svim istraživanjima, baš i ne zalaze?

Sve je otpočelo u CeKaDe-u gdje sam se zaposlio 1976. godine. Stvarno me zanima kako se danas ne može dogoditi neki takav genijalni centar za kulturu koji je okupio sve što je bilo alternativno i slobodno u zagrebačkoj glazbenoj, kazališnoj i plesnoj sceni. Ondje je bila ekipa fantastičnih ljudi kao što su Mladen Iveković, Darko Putak, Slobodan Šnajder, Ljerka Šibenik i direktor Branko Miškić, dok sam ja bio rukovoditelj realizacije programa u vrijeme kada su počele produkcije velikih, sjajnih predstava kao što su “Oslobođenje Skoplja” ili “Karamazovi”.

Kazalištem sam se inficirao vrlo ozbiljno i kada su se problemi u toj firmi u jednom trenutku počeli gomilati, na nagovor Fadila Hadžića 1. listopada 1982. otišao sam za direktora satiričnog kazališta “Jazavac”.

Dvije države, nekoliko političkih sustava, nekoliko gradonačelnika i nepoznat broj ministara. Kako ste uspjeli preživjeti u svim sistemima, u isto vrijeme zadržati autoritet i ugled u kući, a ne zamjeriti se politici?

To je dosta teško objasniti, a da ti ozbiljan krug ljudi povjeruje. Kad sam došao u “Jazavac”, postojao je društveni dogovor o kadrovima i dosta dugo se čekala suglasnost za moje imenovanje jer sam došao iz CeKaDe-a koji nije dobro kotirao kod partijskog rukovodstva grada i države. Firma je radila fantastične stvari za koje su ljudi mislili da je prerano, da je prerevolucionarno. Kad krenem nekome tumačiti da sam i ja u socijalizmu imao problema, neki bi rekli: kome on to trabunja.

Ne znam ni ja kako sam uspio, ali uvijek je to nekakav balans. U neke velike sukobe nisam ulazio niti sam davao neke velike izjave jer je jednostavno nemoguće da bih opstao. Prema ljudima sam se uvijek izuzetno korektno ponašao i bio više od direktora, nekima skoro i otac, prijatelj i kum, a najveći kapital koji iz toga nosim je taj da me uvijek velika većina radnika podržavala, bez obzira na stil koji nije uvijek bio tako bajan i svima prihvatljiv. Naime, prvog radnog dana došao sam u kazalište u sedam sati ujutro i zatekao portira u pidžami s četkicom za zube, a prvi radnik došao je tek u deset sati. Sutra opet ista priča i zato sam u deset sati zaključao vrata i rekao ljudima kroz rešetke na prozoru da im danas neće biti plaćeno i da onaj koji sutra ne dođe u sedam ne mora ni dolaziti. I bogami od sutra pa tako idućih 37 godina, svi su na posao dolazili na vrijeme.

A 90-ih se sve mijenjalo, pa su na red došli i kazališni ravnatelji. Trebalo je i mene promijeniti, ali su se moji glumci digli na zadnje noge i rekli: “Ne damo svog ravnatelja”, a mom ostanku presudio je tadašnji predsjednik Vlade Stipe Mesić.

Jeste li ‘91. i jednog trenutka dvojili na koju ćete stranu stati?

Nisam. I zato sam u životu imao manje problema nego neki drugi ljudi. Nikada o velikim stvarima nisam u životu dvojio, ove sitne dnevne tričarije o kojima čovjek razmišlja, to je sasvim nešto drugo. Iako, ja sam kao nepopravljivi optimist tada mislio da je moguće da se sve to zaustavi i nađe neko normalno, političko, ljudsko i mirno rješenje. Mislio sam da se taj kotač povijesti mogao drukčije vrtjeti, ali kada se on nije mogao drugačije vrtjeti, završilo je katastrofom.

Ali nisam imao dilemu kojoj strani pripadati: ja sam rođen u ovoj zemlji i ne priznajem nikome da je voli više od mene i da nekome drugome pripada više nego meni. Nisam ničija dijaspora, pa moji su ovdje 600 godina, čija bih ja dijaspora trebao biti, koje države? Ja sam ovdje svoj na svome, rekli bi ljudi, a tijekom ratnih godina glumci mog kazališta zajedno sa mnom 149 dana proveli su na fronti s Hrvatskom vojskom.

Pa ipak, čulo se u to vrijeme da nije primjereno vođenje najvažnijeg hrvatskog satiričnog kazališta povjeriti Srbinu. Kome ste smetali?

Smetao sam mnogima, iz više razloga. Rečeno mi je da moram ići jer sam direktor iz bivšeg režima, a drugi su govorili: pa ti si Srbin, čovječe! A to jesi li ti pametan, obrazovan, sposoban, to nema veze. I ne, nisam mislio da će propasti svijet ako ja ne budem direktor i to što sam čuo bi svakog drugog čovjeka napravilo nesretnim, ali sam se zainatio da se sad ja borim. Pritom je bio ključan faktor u toj utakmici ostanka da nitko od velikih igrača nije bacio pipke na Kerempuh jer ja bih u toj utakmici vjerojatno poginuo.

Nikada neću zaboraviti neke ljude koji su ‘91. prelazili na drugu stranu ceste kad bi me sreli, a kad sam politički preživio, zvonili su u Ilici 25 i tražili da ih primim. Svima sam im pomogao i nije mi žao.

Tih ratnih godina bilo je kritika na vaš račun i jer ste se protivili inicijativi za promjenu imena kazališta Jazavac, koje se vezalo uz srpskog pisca Petra Kočića.

Mene osobno ništa nije vezalo uz ime Jazavac. Međutim, to ime je dao Fadil Hadžić koji nije dao da se to mijenja, smatrajući da je to glupost jer jest. Kerempuh je na sreću ispao bolje ime za kazalište, ali je čin nedopustiv. I po kome se udaralo?

Po Fadilu Hadžiću. Pa ne dam po Fadilu Hadžiću, taj čovjek je u ovoj našoj divnoj zemlji osnovao kazališta Kerempuh, Vidru i Komediju, Jadran film, Zagrebačku školu crtanog filma, pokrenuo listove VUS i Oko, nacrtao prvi Vjesnik svojom rukom, napravio 156 samostalnih izložbi, napisao više od 60 komedija... i sad idu na tog čovjeka koji se uostalom izjašnjavao kao Hrvat. Sve se sručilo na njega i zato sam to ime branio i tada me u Večernjem listu napao Milan Ivkošić jednim tekstom koji nije prispodobiv bilo kome, a kamoli intelektualcu, novinaru i mom kolegi iz studentskih domova.

Ima tu još jedna crtica. Jednog dana zove me sekretarica sva usplahirena, da je došao Tuđman. A došao je vrbovati Fadila, kao istaknutog muslimana, da se priključi HDZ-ovu pokretu, ali on je to otklonio. Da se Fadil priključio Franji Tuđmanu, bi li nekome palo na pamet da mijenja ime kazališta koje je Fadil osnovao? Pa ne bi. A ovako je ispao kriv Ljuština, ali samo iz moralne obaveze prema Fadilu i zato što znam da ime Jazavac nema nikakve veze s Petrom Kočićem, što je bila ključna zamjerka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 05.01.2011., Zagreb - U kazalistu Kerempuh odrzana je komemoracija u spomen dramaturga Fadila Hadzica, ciji je suosnivac. Dusko Ljustina. Photo Tomislav Miletic/PIXSELL

Kako ste se nosili s pritiscima na kazalište zbog repertoara?

Tuđman je upirao prst u autore predstave “Dobro došli u plavi pakao” i tvrdio da pripadaju onim snagama koje žele destabilizirati državu. Ali ja sam, na molbu BBC-ja, komentirao predsjednikovu izjavu sljedećim riječima: “Ne vjerujem da je to izjavio predsjednik države jer predsjednik voli kazalište. Što bi ljudi mislili o Helmutu Kohlu da izjavi da predstava o navijačima Eintrachta destabilizira Njemačku?” Poznata je i anegdota kada je predsjednik Tuđman došao u kazalište pogledati “Spikom na spiku”, ali predstava mu se jako dopala, najviše kraj, kada su Kühn i Svrtan, odnosno Tuđman i Tito, zagrljeni plesali i pjevali “prolazi sve, samo ne i HDZ”.

Nakon predstave, Tuđman je ostao s glumcima, ispijale su se čaše vina i onda je Tuđman negdje oko tri ujutro rekao: “Pa nisam ja u privatnom životu tako strog kako ste me prikazali.” No, kritike je amortizirala kći Nevenka koja je govorila: “Tata, sve je dobro.” Sjećam se i tribine koju sam pustio da se održi u Vidri, dok je HDZ bio na vlasti, pod nazivom “Franjo ih nije volio”, a riječ je o četiri nesuđena gradonačelnika – Draženu Budiši, Vladi Gotovcu, Zdravku Tomcu i Ivi Škrabalu – koji nisu mogli postati gradonačelnici jer ih Franjo Tuđman nije potvrdio.

Tada sam rekao Vladi Gotovcu: “Ako propadnemo na svim frontama, ti u politici, a ja u kazalištu, ti ćeš držati govore, a ja ću prodavati ulaznice i od toga ćemo živjeti.” Gotovac mi je stalno govorio da čuvamo Hrvatsku od niskosti i mržnje.

Kako to da nikada, pa ni početkom 90-ih, niste skrivali da ste bili u Partiji i da vam to u konačnici nije naštetilo?

Partija kojoj sam ja pripadao nije u mojoj glavi imala nikakve veze s onom Partijom o kojoj se danas govori, ta Partija nije imala staljinističko-boljševički ustroj. Glupo je skrivati nešto što je dio tvog života ali 90-ih je ispalo da smo, od te silne bulumente partijaša, komiteta, organizacija i svih čuda, od više od 370.000 članova samo Franjo Gregurić i ja bili u Partiji.

Jeste li tijekom godina uspjeli razviti kritički odmak prema događanjima nakon Drugog svjetskog rata?

Naravno, pa tko normalan ne bi imao odmak prema tome? Neke sam dogme staroga sustava primao bez propitivanja. Danas znam da sam griješio, no u onoj dobi to nisam mogao znati. Nisam znao za kolektivizaciju, seljačke radne zadruge, oduzimanje privatne imovine, Bleiburg, Oznu i Udbu. Pa ja sam s 20-ak godina bio na Bleiburgu, a da pojma nisam imao o tome što se ondje dogodilo. Zašto za vrijeme školovanja nisam učio o tome, pa morao sam to vidjeti u knjigama makar iz vizure pobjednika koji piše povijest! Križni put je neviđeni zločin, ali kad se o njemu govori, mora se reći da se na tom bojištu gdje se vojska nije htjela predati poginulo i više od dvije tisuće partizana, ali da netko puca po koloni u kojoj su žene i mala djeca, to je apsolutno nedopustivo. O svemu što je Partija činila treba pričati otvoreno, i o crnim i o bijelim stranama.

Jednostranost bi značila ponavljanje njezinih pogrešaka, no Partija je s Ivicom Račanom napravila ozbiljan odmak kada je sve osudila i posula se pepelom. Samo, problem je u našem društvu što ima pet istina, a istina je samo jedna. Do istine se teško dolazi i problem je što su svi naši zločini neka vrsta spojenih posuda pa kad se spomene Jasenovac, mora se brže-bolje izvaditi Jazovka i obrnuto, kad god se spomene neka jama, mora se naći druga jama kao protuteža. Zločin je zločin i njega ne samo da treba osuditi, njega treba sankcionirati na način da se više nikada ne dogodi. Međutim, to je tema koju bi političarima trebalo zabraniti jer se njome trebaju baviti jedino povjesničari.

Iz Partije, odnosno njezine sljednice SDP-a, naposljetku ste izišli 2010., nakon gotovo pola stoljeća, zbog Milana Bandića. Je li to bila teška odluka?

Izišao sam zbog Bandića jer sam bio direktor njegove izborne kampanje, svjestan da sam u prekršaju. Iako sam pročitao stotine puta da su me iz SDP-a izbacili, nitko mene nije izbacio, ja sam otišao sam. Što mi je tada Bandić jako zamjerio jer je smatrao će, kada oni nas izbace, nastati neki veliki potres, ali kao stariji i iskusniji znao sam da se zbog toga u političkom životu Hrvatske neće dogoditi ama baš ništa.

Osim toga, zašto bi mene izbacivali oni koje sam ja primao u stranku? Partija je rekla da je naš kandidat za izbore Ivo Josipović, mi smo rekli da to ne priznajemo, da idemo s Bandićem i ja sam otišao sam jer sam se ogriješio o partijsku disciplinu i jer nisam htio da se netko sa mnom naslađuje.

Nakon iznenadne smrti Milana Bandića mnogi ga se odriču, ali ne i vi. Zašto je tome tako?

Mnogi me ljudi pitaju što sam ja to dužan Bandiću. Odgovarao sam im uvijek isto: ja sam se ubio u Kerempuhu, polomio se na Univerzijadi, izgarao u CeKaDe-u, ja sam svoj život posvetio Zagrebu i istinski sam ga zavolio i onda su došli novi dečki i rekli: Van, doviđenja, idi kući, go home! I onda mi je Milan Bandić vratio Zagreb: predložio me za zamjenika pročelnika Gradskog ureda za kulturu, a 2005. za člana Poglavarstva za obrazovanje, kulturu i sport s 2,2 milijarde kuna proračuna i kakav bih ja bio čovjek kada bi sada rekao da ga se odričem?

Proveo sam ogromnu količinu vremena s Milanom, što bi ljudi rekli, i u dobru i u zlu. Svoju obiteljsku tragediju pobjeđivao sam radeći dnevno po 16-17 sati, prvi sam dolazio u pet ujutro na otvaranje cesti i radio do kasno u noć, kao i Milan kojemu nije smetalo što imam “pogrešnu boju očiju” da bi me predložio za ostanak u kazalištu i ja tu činjenicu jedne, ne karijerne, nego ljudske rehabilitacije Bandiću neću zaboraviti nikada. U prvi mah sam mislio da je vijest o Bandićevoj smrti neka greška, teško mi je palo. I mene su smrti tako izudarale da na neki način postajem... teško je to formulirati... preosjetljiv. Ako su se na ikome smrti iživljavale, onda sam to ja, pa me i cijela ta priča s Milanom ozbiljno shrvala. Osobito kad sam vidio što su sve ljudi izgovorili i napisali nakon njegove smrti. To pristojan svijet ne radi.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 01.10.2005., Zagreb - U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski odrzana je 5. Noc gutaca reklama. Milan Bandic, Dusko Ljustina. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nisam ni sudac ni istražitelj i ne znam je li nešto napravio ili nije, osim toga, ispada da presumpcija nevinosti u Hrvatskoj ne postoji. Svi ljudi su na kolcu prije nego im se bilo što dokaže. Hajdemo raditi uređenu državu jer je moralna i ljudska vertikala u Hrvatskoj polomljena: ona se nije savila, nego je svaki kralježak te vertikale pokidan.

Spomenuli ste obiteljsku tragediju. Što se dogodilo s vašom kćeri?

Mi smo do Marijine smrti bili najsretnija obitelj na svijetu, uz sve svoje probleme, rat, Srbi – Hrvati, ne daj – tuci... najsretnija obitelj. Toga dana je sve to ubijeno. Ja sam nekako to savladao, godine su to, bila je 2004., ali supruga nikada. Kao da je jučer bilo. Strašno je to, ali na žalost povratka unazad nema. Vraćala se s proslave svog 21. rođendana. Izletjeli su s ceste i zabili se u neki kanal u Gračanima, poginula je Marija i još jedan momak u autu, ozlijeđeno je dvoje ljudi, a taj momak koji je pijan vozio nije dobio ni dana zatvora, niti nam je itko sućut izrazio.

I onda gledam suce kako mi objašnjavaju da sudovi dobro rade i ja to sve moram slušati. Mariju nitko ne može vratiti, a o pravdi se u ovoj zemlji može samo sanjati na sto fronta pa tako i na pravosudnoj.

Osim radom do iznemoglosti, kako ste uspjeli preživjeti tu tragediju? Kako ste uspjeli sačuvati brak i obitelj, zdrav razum?

Prebacili smo se na sina i otad njega više maltretiramo nego što se prema njemu ponašamo kao prema sinu. Mi smo čuda radili, dizali mu kredite, kupovali mu veliki auto misleći da ga štitimo. Sve nam se pomjerilo u glavi. Mi smo dotad živjeli idiličnim životom, sve je bilo onako baš super, supruga i ja smo vrijedni, radimo, stvaramo, privređujemo. Eto, sada se okrećemo unucima. Imamo ih troje, osim blizanaca, starija unuka koja u ljeto slavi peti rođendan zove se Lika Marija: Lika po najljepšoj pokrajini na svijetu, a Marija po našoj pokojnoj kćeri.

Očito je da predaja za vas nije opcija jer ste se prije nekoliko godina, na pragu 70., odlučili i za doktorat.

Svojedobno sam upoznao prof. Željka Turkalja, dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku koji svira u rock-sastavu iako je mlađi od mene dvije godine. Na jednom ručku mi je objasnio da se čovjek mora cjeloživotno obrazovati i tako sam upisao doktorski studij u trajanju od tri godine. Drugi je razlog što na temi marketinga hrvatskih kazališta nitko nikada nije doktorirao. Zajedno sa mnom na promociji je bila i Vesna Škare Ožbolt, a u istoj grupi doktorirao je i Miroslav Škoro.

Sada imam titulu doktora znanosti iako mi to zvanje ne treba ni za što, nego za dušu, unatoč tome što su žena i sin rekli da mi nisu sve na broju.

Nije vas bilo ni na listi za lokalne izbore. Znači li to da ste se pozdravili s politikom?

Premda sam i dalje član stanke MB 365, bio je dogovor da na listu idu mlađi ljudi i nije bilo nikakvih problema jer da sam htio, bio bih na listi. S politikom sam se pozdravio i nadam se da sam u toj politici ostavio nekog traga i napravio neke rezultate, pritom ne mislim u političkom, nego u kulturnom djelovanju, a politika je ona koja vas postavlja.

Mi smo u Hrvatskoj inaugurirali princip da nova vlast prvih godinu dana mora pljuvati po bivšoj vlasti i zato je Kerempuh bio jedno od uspješnijih hrvatskih kazališta i po ekonomskoj stabilnosti i umjetničkim dosezima i popunjenosti publike jer nije bilo prilike da se godinu dana ide unatrag. Staro rukovodstvo uvijek je bivalo i novo i u tom kontinuitetu se mogu napraviti strašno velike stvari. Dok naša ministarstva ne budu imala u svojim redovima deset profesionalaca, vrhunski obrazovanih, pametnih i sposobnih ljudi koji govore svjetske jezike i koji u upravi dnevno rješavaju stvari i koji ne odlaze kada se promijeni vlast, mi se naprijed nećemo pokrenuti.

A vi, u kojem smjeru ćete se vi pokrenuti?

Meni je važno da sam Kerempuh ostavio u dobrim rukama, da direktor Roman Šušković radi super posao, da će ga dogodine naslijediti jednako uspješna, iskusna i obrazovana Sonja Kovačić. Imam ja dosta šušura s kazalištem Ulysses na Brijunima, počeli smo s probama Ionescova “Nosoroga” u režiji Lenke Udovički.

Nemamo mi logistike, treba organizirati predstavu uz epidemiološke mjere, rješavati ugovore i sponzore, čeka me puno posla. O ovome imanju u Breziku da ne govorim. Upravo ovdje prolazi put za Paklenicu i kada bismo mi imali turističke snage i ekonomske pameti da se razigraju pješačke šetnice i biciklističke staze ili kada bi postojala žičara odavde do vrha Velebita, do te ravni velebitske gdje obitava više od 200 divljih konja i nakon toga spuštanje u Paklenicu na kupanje, to bi bila genijalna priča. A to ne bi trebalo biti tako skupo i to bi mogao bio genijalan biznis. No riječ je o ozbiljnim investicijama iza kojih bi trebala stati država i ne znam hoće li se to dogoditi za mog života, ali Lika postaje fenomenalni turistički potencijal u kojem bi se moglo svašta raditi.

Ali ja imam svoj OPG gdje na 10 tisuća kvadrata sadimo rajčicu, papriku, luk, salatu, mrkvu, peršin, a imamo i 15 hektara zemlje gore na livadama gdje smo posadili stotinu šljiva koje će za 30-40 godina brati moji unuci i sjetiti se da im je to deda posadio.