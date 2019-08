Plenković: To je bio legitiman odgovor velikosrpskom posezanju za hrvatskim teritorijem

Nakon budnice ulicama Knina i prijavka oružanih snaga predsjednici, svi okupljeni na centralnom kninskom trgu, minutom šutnje odali su počast za Josipa Briškog hrvatskog vojnika poginulog u Afganistanu. Vijence za poginule branitelje položili su predsjednica, premijer i predsjednik Sabora RH, te predstavnici mnogih braniteljskih udruga...

Po jednu ružu i svijeću, ukupno 24, položeni su na spomenik u povodu 24-obljetnice pobjedničke vojno redarstvene akcije Oluja...

U programu iznad Kninske tvrđave sudjelovat će Akro grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) Krila Oluje, a na tvrđavi je predviđen i nastup Klape Hrvatske ratne mornarice (HRM) Sveti Juraj.

Tijekom svečanosti na tvrđavi kninska crkvena zvona će zvonjavom simbolički podsjetiti na ulazak pripadnika Hrvatske vojske u Knin tijekom VRO Oluje, a bit će ispaljena i 24 počasna plotuna u spomen na 24. obljetnicu VRO Oluja. Po završetku svečanosti na Kninskoj tvrđavi sudionici će s tvrđave ići u mimohodu do crkve Velikog hrvatskog krsnog zavjeta gdje će biti služena sveta misa za domovinu.

Prema najavljenom protokolu, na Trgu Ante Starčevića upriličit će se vojno-akrobatski ceremonijalni program. Najavljeno je i pozdravljanje sudionika moto defilea Od Branimira do Zvonimira i biciklističkog maratona Zadar-Knin pod nazivom Put vjetra put Oluje.

10:56 Premijer Plenković komentirao je najavu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da će i idućih pet godina biti predsjednica hrvatskih građana, rekavši da je suglasan s tim, a narod će odlučiti na izbora o tome koga želi u predsjedničkoj fotelji.

"Još jednom, s kninske tvrđave, čestitam svima ovaj dan, a u govorima koje smo danas čuli jasno je da ove naše države i demokracije ne bi bilo bez žrtve hrvatskih branitelja. I zahvaljujući njima, danas imamo prigodu biti na čelu Europske unije u kojoj je pola milijardi ljudi, i mislim da je jedino ispravno da tu veliku zadaću posvetimo hrvatskim braniteljima, njihovoj žrtvi i obiteljima. Poruka koju sam i danas poslao jest da ova moderna Hrvatska, cijeni svoju prošlost, ali isto tako gleda u budućnost. Svjesni svoje snage i položaja, želimo urediti svoj odnos sa susjednim državama i očekujem da se prava hrvatskih manjina poštuju na jednak način kao što i mi štitimo manjine u Hrvatskoj, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje novinara da komentira jučerašnje izjave predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, o Oluji.

10:14 U programu Krila oluje, piloti lete na nekoliko metara jedan od drugog, pri brzinama od 550km/h, na visino od 100 do tisuću metara. Program Krila oluje traje sedam minuta i sastoji se od pet atraktivnih elemenata u sastavu od 6 zrakoplova

10:05 Nakon čitanja povjesnice VRO Oluja, najbolji vojnici i dočasnici u 2018., pripadnici Hrvatske vojske podigli su zastavu RH na kninskoj tvrđavi.

10:01 Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava: Meni Knin znači jako puno, ovo je mjesto koje, unatoč uvjetima koji su ove godine čak i dobri, u meni uvijek budi poseban osjećaj. Gori kamen, gori od dolje, gori od gore, no ova emocija zbog veličanstvene pobjede HV-a 1995. je posebna. Pokazalo se koliko je naša vojska snažna.

09:45 Ministar obrane Damir Krstičević je komentirao jučerašnju izjavu predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, da se Oluja dogodila jer nije bilo sloge i solidarnosti. "Mi uvijek gledamo na sebe. Mi rat nismo željeli. Brutalno smo napadnuti. Hrvatska se obranila i Hvala dragom Bogu, 1995. došli smo ovdje. Hvala braniteljima, poginulima, njihovim obiteljima...Danas imamo snažnu hrvatsku vojsku koja je spremna na svaku ugrozu. Hrvatski narod je siguran i fokusirani smo na budućnost.

Istaknuo je i kako vjeruje da će do kraja mandata ove Vlade Hrvatska imati i nove borbene zrakoplove. To je strateško pitanje, rekao je.

9:41 Izvođenjem hrvatske himne počeo je program na kninskoj tvrđavi.

09:03 Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović - "Uvijek me u Kninu prolaze trnci. Vizija dr.Franje Tuđmana je postala naša stvarnost. Prije 24 godine poslana je poruka da da smo mi Hrvati ponosan narod i da imamo pravo odlučivati o svojoj sudbini. Poklanjam se duboko svim hrvatskim braniteljima, posebno onim stradalima i došla sam ovdje da vam kažem: veliko hvala. Ova proslava nije zbog nas političara, ovdje smo da se suočimo sa sobomiI upitamo se jesmo li učinili sve za Hrvatsku i na to pitanje se odgovor očekuje djelima, a ne riječima. To se od nas očekuje jer smo se na ovom mjestu prije 24 godine izborili da u našoj domovini sami odlučujemo", rekla je predsjednica.

Citirala je Antu gotovinu i riječi "Rat je gotov okrenimo se budućnosti".

Foto: Ured predsjednice RH

08:57 Gordan Jandroković, predsjednika Sabora je odao počast Josipu Briškom. Rekao je kako je ponosan na Oluju i Dan pobjede. Istakao je da budućnost Hrvatske ovisi samo o hrvatskom narodu.

Ljiljana Alvir predsjednica udruge nestalih i zatočenih u ime braniteljskih i udruga stradalih:

- Akcija Oluja je najsjajnija kruna Hrvata, nikada se neće osjetiti toliko radosti i tuge jer sloboda se krvlju plaća, tog 5.kolovoza dočekali smo trenutak da se hrvatski barjak zavijori na kninskoj tvrđavi, obvezuju nas naši poginuli, tajne naših nestalih su s druge strane Dunava kod onih koji su razarali Hrvatsku u Beogradu u kojem potiskuju istinu o zločinima koje je kreirao Beograd koji je u crno zavio preko 13.000 naših obitelji - rekla je Alvir zaključujući da hrvatski narod nitko ne može pobjediti jer on je pobjednički.

Obratio se zatim i premijer Andrej Plenković.

- Poseban značaj oluja ima za sve nas jer je hrvatski narod pokazao snagu i oslobođenjem petine teritoriji pokazao da sam odlučuje i da drevni Knin zauvijek ostaje hrvatski. Stoga s ponosom slavimo i uvijek ćemo slaviti dan hrvatske pobjede. To je bio legitiman odgovor velikosrpskom posezanju za hrvatskim teritorijem. Nikad nećemo posustati u našim naporima u ostvarivanju pravde za sve naše stradale i do posljednjeg slučaja ćemo istraživati ratne zločine i tražiti sve naše nestale. Naša djeca moraju znati da bez Oluje ne bi bilo današnje Hrvatske, da bi bili ugroženi naši gradovi, a EU bi bila san, i sve ovo zahvaljujemo i posvećujemo našim braniteljima. Nastavit ćemo modernizirati hrvatsku vojsku, uspjet ćemo nabaviti avione i želimo zadržati borbenu spremnost. Usmjereni smo i na prosperitet građana i bolji život kao i na pravosuđe, zaštitu svih... i manjina. Probudilo samopouzdanje i s optimizmom gledajmo u budućnost a danas se odužimo hrvatskim braniteljima- rekao je Plenković.