'Nikada nije bilo važnije cijepiti se protiv gripe, to ću preporučiti svim svojim članovima obitelji'

Znanstvenik Igor Štagljar javio se iz Toronta i rekao se kako se navikava na "novo normalno“. Radi od kuće većinu vremena i smatra kako će tako ostati do pojave cjepiva, a upravo su cjepiva bila glavna tema emisije Večernjeg lista u kojoj je gostovao.

U članku koji je prije nekoliko dana napisao za Večernji list, izdvaja četiri cjepiva koja po njemu daju veliku dozu nade da će biti učinkovita, no napominje kako će se to sa sigurnošću znati tek nakon treće faze kliničkih istraživanja.

Osvrnuo se na moguće nuspojave cjepiva i objasnio kako ono utječe na naš organizam: "Nakon što se cijepimo, naše tijelo aktivira imunološki sustav koji počinje stvarati imunitet na to cjepivo, a njegova aktivacija može dovesti do upalnih procesa“, tvrdi Štagljar i nastavlja kako su nuspojave uglavnom blage, a mogu uključivati bol na mjestu gdje je cjepivo dano, temperaturu, groznicu ili glavobolju.

Ako bi trenutne nuspojave ostale na istoj razini i nakon treće faze kliničkih ispitivanja, ona bi bila odobrena i sigurna, potvrdio je Štagljar.

VIDEO Igor Štagljar: Nikada nije bilo važnije cijepiti se protiv gripe kao ove jeseni

"Faze jedan i dva su se radile na maksimalno tisuću ljudi. Trebamo vidjeti rezultate na velikom broju ljudi, barem 10 tisuća“, navodi i dodaje kako se upravo to događa u trećoj fazi. Rusko cjepivo nije prošlo tu treću fazu, a Štagljar tvrdi kako se s istraživanjima ne treba brzati jer treba vidjeti koliko je cjepivo sigurno i učinkovito.

"Ono što su napravili u Rusiji jednostavno nije ozbiljno. Ovo je preozbiljna situacija u svijetu da bi se gledalo tko će biti prvi, bitno je koliko će cjepivo biti sigurno i učinkovito“, zaključuje.

Štagljar tvrdi i kako će ovo biti najbrže napravljeno cjepivo u povijesti s obzirom na to da je inače prosjek za njihovu proizvodnju oko 10 godina. Tvrdi kako se svijet našao u pandemiji nakon oko 100 godina i zbog izvanredne su situacije zemlje uložile velike iznose u proizvodnju i razvoj cjepiva.

"Velike količine cjepiva bit će pripremljene“, tvrdi i dodaje kako će se ono početi primjenjivati već početkom iduće godine, a do kraja 2021., odnosno najkasnije 2022. godine, ono bi trebalo doći do sve koronavirusom pogođene zemlje.

S obzirom na to da se bliži sezona gripe, Štagljar je o mogućim komplikacijama rekao: "Nikada nije bilo važnije cijepiti se protiv gripe nego što je sada“ i dodao: "Moramo spriječiti pojavu gripe, a to ćemo moći samo ako se cijepimo. Cjepivo je efikasno u 50 posto slučajeva, tako da ako za 50 posto možemo smanjiti dolazak pacijenata onda samo već napravili jako puno. Moj savjet svima je da se cijepe ove jeseni protiv gripe, to ću preporučiti i svim svojim članovima obitelji“, tvrdi.

Otvaranje škola podržava, no pod epidemiološki sigurnim uvjetima. Navodi kako će u Torontu broj učenika biti smanjen, a srednjoškolci će u školu ići svaki drugi dan u dvije smjene što je velika novost za Kanadu. Osim otvaranja škola, podržava i nošenje maski. "Sva istraživanja jasno pokazuju da maske smanjuju transmisiju novog novog koronavirusa“, rekao je i zaključio: „Svi bi trebali biti puno odgovorniji i staviti maske na lice da spriječimo porast infekcija, pogotovo kada nam dolaze hladniji dani i kada ćemo provoditi više vremena u zatvorenim prostorima“.