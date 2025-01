Razgovarali smo s Hrvaticom ispitanom u Srbiji: 'Dobili smo zabranu ulaska i 24 sata da izađemo iz zemlje'

Novo zastrašivanje hrvatskih državljana od strane srbijanskih vlasti. Ovaj je put policija došla u hotel u Beogradu i pozvala na razgovor pet hrvatskih državljanki koje su u glavnom gradu Srbije boravile na događaju koji je organizirao Erstre Stifung. Ana Kovačić, povjesničarka umjetnosti koja je bila jedna od sudionica dvodnevne radionice, za Večernji list govori što se dogodilo. – Policija nije uopće bila neugodna. S te strane se nismo osjećali ustrašeno, nekakvim njihovim izjavama ili govorom tijela, ali je bila cijela situacija neobična u tu ruku što smo se vratili u hotel u ponoć. Oni su bili u lobiju u civilu, rekli su da ćemo morati ići razgovarati u stanicu – prepričava.

– Potpuno nas je zbunilo to iskustvo. Tim više što smo tamo bili na radionicama vezanim uz financiranje NGO-ova i nismo očekivali takvu situaciju. Zapravo nam ni u jednom trenutku nije objašnjeno – a to navodno, kako smo shvatili, zakonski i ne treba objašnjavati – na koji način mi predstavljamo prijetnju. Dobili smo zabranu ulasku od godina dana i 24 sata da izađemo iz zemlje. To je zapravo po tom članku nekakva standardna procedura u ovakvoj situaciji – govori sugovornica, inače članica kustoskog kolektiva Što, kako & za koga/WHW.

Kako smo saznali, istu neugodnu situaciju doživjeli su i državljanke, državljani Slovenije, Rumunjske i još nekih zemalja. Ovo nije prvi događaj u kojem su hrvatski državljani u zadnje vrijeme izloženi neugodnim situacijama u Srbiji. O svemu je obaviješteno i hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu i Ministarstvo vanjskih poslova, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da će Hrvatska uputiti prosvjednu notu Srbiji zbog privođenja pet Hrvatica u Srbiji. – Sve su se sretno vratile kući uz punu podršku veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu, koje im je bilo stalno na raspolaganju i pružilo svu potrebnu konzularnu pomoć – rekao je Grlić Radman.

Najavio je da će Hrvatska poduzeti nekoliko mjera protiv Srbije. – Uputit ćemo prosvjednu notu, upoznat ćemo delegaciju Europske unije u Beogradu o postupanju srbijanskih vlasti i njihovom ponašanju kojim su doveli u ponižavajući položaj hrvatske državljane. Sustavno ćemo prikupiti sve slučajeve maltretiranja hrvatskih državljana i o tome ćemo upoznati Europsku komisiju i poljsko predsjedanje (EU-om) i naravno, revidirat ćemo preporuku o putovanju hrvatskih državljana u Srbiju – rekao je Grlić Radman.

Grlić Radman je pojasnio da će se preporuka MVEP-a o putovanju u susjednu zemlju mijenjati radi zaštite i sigurnosti Hrvata. – Koliko vidim, sigurnost je upitna – rekao je šef hrvatske diplomacije. Ministar je rekao da su hrvatske državljanke išle na radionicu Erste banke i da su "privedene bez ikakvog objašnjenja", dodavši da ima informaciju da se isto dogodilo i rumunjskim i irskim državljanima.

O incidentu u Beogradu izviještena su veleposlanstva država čiji su sudionici sudjelovali na radionici, kao i veleposlanstvo Austrije, doznajemo. Ostali sudionici radionice javili su svojim diplomatskim predstavništvima što se dogodilo u Beogradu kad su ih muškarci u civilnoj odjeći, koji su se predstavili kao policajci, nasamo i na različitim mjestima ispitivali. Radionica je, inače, organizirana još krajem prošlog ljeta, kad su prijavljeni i sudionici i predavač.

