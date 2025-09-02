Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPAD NA POLICIJU

Nije htio pokazati vozačku, pa nasrnuo na policajku

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
02.09.2025.
u 11:08

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, a predan je pritvorskom nadzorniku.

U Trogiru je jučer došlo do incidenta u kojem je 59-godišnji muškarac fizički i verbalno napao policijsku službenicu nakon što ga je zaustavila zbog prometnog prekršaja. Policajka je tijekom redovne ophodnje primijetila muškarca kako mopedom vozi bez kacige, po nogostupu i u suprotnom smjeru jednosmjerne ulice. Kada ga je uz svjetlosnu i zvučnu signalizaciju zaustavila, odbio je pokazati vozačku dozvolu, napao ju uvredama i nastavio vožnju.

Nakon što se parkirao ispred kuće, policajka ga je sustigla i pokušala utvrditi identitet. Međutim, muškarac je nastavio s vrijeđanjem te je i fizički nasrnuo na nju. U naguravanju je policijska službenica uporabom sredstava prisile spriječila daljnji napad, a muškarac se potom udaljio u kuću. Ubrzo nakon toga uhićen je i priveden u policijsku postaju, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Policajka je zadobila lakše tjelesne ozljede, dok je muškarac odbio liječničku pomoć. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, a predan je pritvorskom nadzorniku.

Ključne riječi
uhićenje moped muškarac Trogir policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još