Nije htio pokazati vozačku, pa nasrnuo na policajku

U Trogiru je jučer došlo do incidenta u kojem je 59-godišnji muškarac fizički i verbalno napao policijsku službenicu nakon što ga je zaustavila zbog prometnog prekršaja. Policajka je tijekom redovne ophodnje primijetila muškarca kako mopedom vozi bez kacige, po nogostupu i u suprotnom smjeru jednosmjerne ulice. Kada ga je uz svjetlosnu i zvučnu signalizaciju zaustavila, odbio je pokazati vozačku dozvolu, napao ju uvredama i nastavio vožnju.

Nakon što se parkirao ispred kuće, policajka ga je sustigla i pokušala utvrditi identitet. Međutim, muškarac je nastavio s vrijeđanjem te je i fizički nasrnuo na nju. U naguravanju je policijska službenica uporabom sredstava prisile spriječila daljnji napad, a muškarac se potom udaljio u kuću. Ubrzo nakon toga uhićen je i priveden u policijsku postaju, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Policajka je zadobila lakše tjelesne ozljede, dok je muškarac odbio liječničku pomoć. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, a predan je pritvorskom nadzorniku.