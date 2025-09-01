Turist završio u bolnici: Mladići ga napali, brzo privedeni

Dvojicu mladića iz okolice Poreča u dobi od 20 i 19 godina uhitila je porečka policija zbog napada i nanošenja lakših tjelesnih ozljeda 30-godišnjem državljaninu Dominikanske Republike, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je skupina stranih državljana u nedjelju oko 2:15 sati šetala prema hotelu u Vrsaru te su im prišla dvojica mladića na mopedu.

Jedan od mladića, 20-godišnjak, vrijeđao je 23-godinjeg talijanskog državljanina na osnovu spolne orijentacije te mu je time povrijedio dostojanstvo, udario ga, a potom su obojica počinitelja fizički napali 30-godišnjeg državljanina Dominikanske Republike, nakon čega se on srušio na pod. Nakon napada, drugi strani državljani pokušali su ih spriječiti u bijegu te su počinitelji pritom udarili 21-godišnjeg državljanina Kolumbije i odgurnuli 21-godišnju državljanku Argentine.

Ozlijeđenom 30-godišnjem državljaninu Dominikanske Republike pružena je liječnička pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno kako je lakše ozlijeđen. Policija je brzom reakcijom istog dana utvrdila identitet počinitelja i nad njima provela kriminalističko istraživanje. Protiv obojice je pokrenut postupak zbog drskog ponašanja, odnosno prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je 20-godišnjak prijavljen i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.