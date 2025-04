'Nezapamćena vremenska pojava': Za općinu Đurđenovac proglasit će se stanje prirodne nepogode

Zbog šteta pričinjenih nedavnim bujičnim poplavama Osječko-baranjska županija proglasit će prirodnu nepogodu za područje općine Đurđenovac, izvijestio je u utorak županijski Stožer Civilne zaštite. Nakon sjednice Stožera u Đurđenovcu, župan Mato Lukić najavio je kako će općinski načelnik Hrvoje Topalović poslati zahtjev za proglašenje prirodne nepogode, koja će biti proglašena čim nadležne županijske službe odrade potrebnu proceduru.

Napominje kako je situacija danas odlična, u odnosu na onu od petka, kada je naišla bujica koju ne pamte ni stariji stanovnici Đurđenovca, a koji nikada nije bio branjeno područje, jer za tako nešto do sada nije bilo potrebe. Izvijestio je kako je ministar poljoprivrede David Vlajčić, tijekom jučerašnjeg posjeta, najavio da će se Vlada aktivno uključiti u saniranje štete, neovisno radi li se o obiteljskim kućama, stambenim površinama ili poljoprivrednim površinama, dodavši kako će prethodno biti potrebno procijeniti štetu.

Direktor osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda Željko Kovačević ocijenio je da je to bila nezapamćena vremenska pojava, u kojoj je, na potezu od Podgorača do Virovitice, zabilježena iznimno velika količina oborina, raznog intenziteta. To je prouzročilo rekordne vodostaje u svim okolnim bujičnim vodotocima, u kojima je u jednom trenutku teklo 500 kubnih metara vode u sekundi, što je dosad nezapamćeno. Bilo je bitno reagirati odmah, pa su Hrvatske vode angažirale sve svoje kapacitete na tom području te su u 24 sata donijeli oko 70 tisuća vreća s pijeskom i rasporedili ih na području od Našica do Slatine, dodao je Kovačeić.

Izvijestio je da se sada pregledavaju štete na hidrotehničkim objektima, kako bi se utvrdilo što se mora hitno sanirati i analiziraju se načini kako dodatno poboljšati sustav obrane od poplava. Ističe kako se od bujičnih poplava može braniti jedino izgradnjom retencija i akumulacija u donjem slivu te podsjeća da je na području Đurđenovca prije tri godine završena akumulacija "Švajcarija", koja može pohraniti 250 tisuća kubika vode. Možemo samo zamisliti što bi se dogodilo da nismo imali taj hidrotehnički objekt. U pripremi je čitav niz akumulacija na ovome području, i to je prevencija, kako bi bujične vode, koje dođu u vrlo kratkom vremenu, zaustavili u gornjem dijelu sliva, i onda ih kontrolirano ispuštali nizvodno, kazao je Kovačević. Općinski načelnik Hrvoje Topalović izvijestio je kako ima šteta na poljoprivrednim površinama, ali nisu alarmantne, kao što se očekivalo. Napominje kako sada slijedi čišćenje i isušivanje poplavljenih prostorija zgrada i kuća. Građanima je podijeljeno 70 isušivača, a bit će osigurani svima kojima to bude potrebno.

