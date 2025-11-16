Naši Portali
'OSTVARUJU ZNAČAJNE FINANCIJSKE KORISTI'

Nevjerojatni tragovi iz istrage: Spominje se i bivša Putinova supruga u mreži moći

Russian President Putin and Kazakh President Tokayev meet in Moscow
ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 15:36

Prema navodima istraživačkog tima, ako se podaci potvrde, niti jedan ruski vladar u posljednjih sto godina nije imao toliki broj članova obitelji uključenih u državne strukture, što dodatno otvara pitanje koncentracije moći oko predsjednika i njegovog najužeg kruga.

Prema pisanju više medija, ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom godina navodno je smjestio najmanje 24 člana svoje obitelji na funkcije u državnim institucijama, čime su ostvarene "značajne financijske koristi“. Kako prenosi Daily Star, pozivajući se na rezultate istrage istraživačkog portala Proekt, riječ je o dosad najvećem zabilježenom broju obiteljskih veza unutar ruskog državnog sustava u posljednjih stotinu godina.

Na popisu osoba koje su, prema navodima Proekta, profitirale zahvaljujući povezanosti s predsjednikom navodno se nalaze i Putinovi unuci, čime treća generacija obitelji ima izravne koristi od državnog sustava. U istrazi se spominje i materijalna korist obitelji četiriju žena koje se u javnosti najčešće povezuju s ruskim predsjednikom. U taj krug, kako se navodi, uključene su obitelji njegove bivše supruge Ljudmile Putine-Očerjetnaje te Aline Kabajeve, Svetlane Krivonogih i Alise Piščeve, iako Putin takve tvrdnje ne komentira.

U novoj knjizi ruskih istraživačkih novinara Romana Badanina i Mihaila Rubina navodi se i da Putin s Kabajevom ima dvoje djece, dok Kremlj takve informacije nije potvrdio. Istodobno, Putin je nedavno na sastanku s ministrima govorio o demografskim izazovima te naglasio da država ne smije vršiti pritisak na građane oko odluke o roditeljstvu, ali je pozvao građane da teže majčinstvu i očinstvu uz obećanje državne podrške. Prema navodima istraživačkog tima, ako se podaci potvrde, niti jedan ruski vladar u posljednjih sto godina nije imao toliki broj članova obitelji uključenih u državne strukture, što dodatno otvara pitanje koncentracije moći oko predsjednika i njegovog najužeg kruga.
Vladimir Putin Rusija

