NATO-ov tajni dokument otkrio nešto zabrinjavajuće: Raketa koja može letjeti satima i zaobići sve obrane je spremna?

Prema izvješću Die Welta, pozivajući se na tajni NATO-ov dokument, Rusija je završila modernizaciju svog nuklearnog arsenala. Navodno Rusija sada posjeduje nekoliko naprednih sustava, uključujući nove podmornice, rakete srednjeg dometa i krstareće rakete. U izvješću se također navodi da je nuklearna raketa Burevestnik među oružjem za koje se sada kaže da je operativno. Prema Weltu, dokument potječe iz obavještajnog odjela vojnog saveza koji prati ruski strateški nuklearni arsenal. Godinama je krstareća raketa bila u posebnom fokusu. To predstavlja značajan pomak u odnosu na ranije procjene, kada je raketa, zbog niza neuspješnih testiranja 2018. i 2019., smatrana tek eksperimentalnim projektom.

Krajem listopada 2025. Putin je osobno objavio da je razvoj Burevestnika završen te da je raketa uspješno testirana 21. listopada na poligonu u arktičkom području. Prema ruskim izvorima, raketa je tijekom probnog leta ostala u zraku 15 sati, preletjela 14.000 kilometara i dosegla brzinu veću od 900 km/h. "Ovo je oružje koje može zaobići bilo koji sustav protuzračne obrane. Nepredvidljiva putanja, neograničen domet i nuklearni pogon čine ga praktički nepobjedivim", izjavio je Putin. Za razliku od konvencionalnih krstarećih raketa ograničenih količinom goriva, Burevestnik koristi minijaturni nuklearni reaktor kao pogon.

Prema informacijama dostupnim NATO-u, Burevestnik je dizajniran da postigne brzinu veću od 900 km/h i ima domet od približno 14.000 kilometara. Također se kaže da je izuzetno okretan i sposoban za lansiranje s mobilnih platformi. Američki stručnjaci upozoravaju da bi raketa, ako zaista operativna, mogla ostati u zraku i do nekoliko dana, čekajući naredbu za napad, što je scenarij iz noćne more za zapadne obrambene sustave.

Izvješće jasno ističe da Savez ima deficite u srednjem i dugom dometu, posebice kod nuklearnog oružja. Iako nuklearne snage imaju neusporedivo veći učinak odvraćanja od dronova, u njemačkoj javnoj i političkoj debati tema nuklearne obrane ili odvraćanja gotovo da ne postoji. NATO-ovi obavještajci umiruju da Putinove tvrdnje o operativnosti oružja ne znače da su ona zaista pouzdana ili spremna za rat. Ipak, poruka je jasna: Zapad mora hitno nadoknaditi zaostatak u protupodmorničkoj borbi, protuzračnoj obrani i strateškom planiranju. Njemački vojni stručnjaci upozoravaju da se tu temu ne smije precjenjivati. Dronovi su, doduše, važni na bojnom polju zbog niskih troškova proizvodnje, velike dostupnosti i sve većeg dometa, no strateški igraju samo podređenu ulogu.