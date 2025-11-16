Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Još jedan pompozni europski plan borbe protiv Putinovih dezinformacija i laži, nažalost, osuđen je na neuspjeh

16.11.2025. u 00:03

Očekuje se djelovanje protiv ruskih dezinformacija. Kako će to funkcionirati u Mađarskoj ili Srbiji?

Birokrati u Europskoj komisiji i njihovi spin-doktori i ovoga su puta, kao i toliko puta do sada, osmislili zvučan i bombastičan naziv za novi europski plan borbe protiv dezinformacija, nazvavši ga "Demokratski štit", što i nije posve nerazumljivo s obzirom na to da se svaka europska institucija, pa tako i Europska komisija, natječe za vidljivost u medijski zagušenom prostoru u Bruxellesu. Zbog toga smo dosad imali "European Green Deal", "Strategic Compass" i "Digital Sovereignty", a sada i "European Democracy Shield". Problem je, međutim, što su takvi pretenciozni nazivi, na žalost, u oštrom raskoraku s europskom praksom i stvarnošću, premda to, naravno, ne znači da su svi europski planovi i programi ostali mrtvo slovo na papiru, budući da ih je nekoliko prilično uspješno realizirano. Primjerice, spektakularno najavljeni plan oporavka od COVID-a "NextGenerationEU" doista je iz temelja promijenio fiskalnu politiku Unije, a slično vrijedi i za još neke ambiciozne planove i zakone.

Ključne riječi
dezinformacije Rusija Europska komisija EU

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
01:08 16.11.2025.

Lažima se braniti od laži! Na žalost, zapad je potpuno izgubio krdebilitet svojim dosadašnjim manipulacijama i lažima u vezi rata u Ukrajini.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-10-09/2025-09-24T002839Z_928582368_RC2WXGAW3YYY_RTRMADP_3_VENEZUELA-MILITARY-RALLY.JPG
Premium sadržaj
UVODNIK

Je li na pomolu prvi rat 'mirotvorca' Trumpa?

Golemoj američkoj vojnoj sili raspoređenoj u vodama oko Venezuele ovih se dana pridružio i najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford. Iako svoje operacije opravdava borbom protiv krijumčara droge, a dosad su američke snage izvele napade na dvadesetak brodova, u kojima je poginulo gotovo 80 ljudi, Washington dosad nije ponudio ni jedan dokaz koji bi potvrđivao da je doista riječ o krijumčarima droge.

Plenković i Pupovac
Premium sadržaj
3
BORIS BECK

Mladima sto eura za hrvatske kulturne događaje, neka im plate još sto da ne idu na srpske

Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom.

Učitaj još

Kupnja