Još jedan pompozni europski plan borbe protiv Putinovih dezinformacija i laži, nažalost, osuđen je na neuspjeh

Birokrati u Europskoj komisiji i njihovi spin-doktori i ovoga su puta, kao i toliko puta do sada, osmislili zvučan i bombastičan naziv za novi europski plan borbe protiv dezinformacija, nazvavši ga "Demokratski štit", što i nije posve nerazumljivo s obzirom na to da se svaka europska institucija, pa tako i Europska komisija, natječe za vidljivost u medijski zagušenom prostoru u Bruxellesu. Zbog toga smo dosad imali "European Green Deal", "Strategic Compass" i "Digital Sovereignty", a sada i "European Democracy Shield". Problem je, međutim, što su takvi pretenciozni nazivi, na žalost, u oštrom raskoraku s europskom praksom i stvarnošću, premda to, naravno, ne znači da su svi europski planovi i programi ostali mrtvo slovo na papiru, budući da ih je nekoliko prilično uspješno realizirano. Primjerice, spektakularno najavljeni plan oporavka od COVID-a "NextGenerationEU" doista je iz temelja promijenio fiskalnu politiku Unije, a slično vrijedi i za još neke ambiciozne planove i zakone.
Očekuje se djelovanje protiv ruskih dezinformacija. Kako će to funkcionirati u Mađarskoj ili Srbiji?
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Prijeti li prekretnica kakva nije viđena u gotovo četiri godine rata? 'Naši generali su nasjeli na trik'
'Protrljao sam oči, mislio da sanjam': Zagrepčanin našao snop novčanica na cesti, a onda mu policija otkrila pravilo koje malo tko zna
FOTO Stiže zahlađenje i snijeg: Pogledajte koji će dijelovi Hrvatske biti na udaru
Senzacija iz Maksimira: Dominik Livaković vraća se u Dinamo! Saznali smo kada će se to dogoditi
Želite prijaviti greške?
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi
Još iz kategorije
Kad prođe dirljivi susret s Vukovarom, Hrvatska mora stati i razmotriti kamo ide
Osjetljivost u hrvatsko-srpskim odnosima u velikom je porastu. Srbi su s razlogom osjetljivi na izražavanje ustaštva, ne samo u znakovlju, nego i u atmosferi
Obdukcija republikanaca 2012. pokazala je jedno, a onda je Trump pobijedio radeći drugo. Demokrati još prolaze obdukciju, a pobjeđuju
Stvarni život ne slijedi uvijek nalaze pametnih izvješća
Postaju li fantomke i fašistički pozdravi demokratsko pravo
Broj zločina iz mržnje u porastu, a meta su strani radnici i razne manjine
Je li na pomolu prvi rat 'mirotvorca' Trumpa?
Golemoj američkoj vojnoj sili raspoređenoj u vodama oko Venezuele ovih se dana pridružio i najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford. Iako svoje operacije opravdava borbom protiv krijumčara droge, a dosad su američke snage izvele napade na dvadesetak brodova, u kojima je poginulo gotovo 80 ljudi, Washington dosad nije ponudio ni jedan dokaz koji bi potvrđivao da je doista riječ o krijumčarima droge.
BiH se mora vratiti Daytonu da bi došla do Bruxellesa
Već tri desetljeća živi u svojevrsnom poratnom vakuumu
Mladima sto eura za hrvatske kulturne događaje, neka im plate još sto da ne idu na srpske
Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom.
Gubitak zdravog razuma cijena je koju svi plaćamo kad se "zakvačimo" za mrežu
Podjele su dobile očekivan oblik – dok su nastavnici i roditelji za zabranu, učenici i pripadnici mlađe generacije protive se uvođenju zabrane. No, tu nije riječ samo o generacijskom sukobu, već o sukobu dviju stvarnosti, fizičke i one virtualne. Radi se o sukobu pripadnika dviju različitih epoha, sukobu pripadnika analogne i digitalne ere.
Napokon razumna odluka da doseljenici trebaju učiti hrvatski
Elementarna logika nalaže da ako radnici ne znaju jezik zemlje u kojoj rade i žive to nužno vodi getoizaciji tih ljudi koji neće biti upoznati ni s pravima, ni s obvezama, a i na štetu je države jer tim ljudima počev od odlaska liječniku, pa do drugih javnih službi treba osigurati prevoditelje, a samo u Indiji postoje 22 priznata jezika.
Tomaševićeva zabrana Thompsona ulje je na vatru: Slijedi nam eksplozija ZDS!
Pazite, oni tvrde da je Thompson na hipodromu pokrenuo radikalizaciju, štoviše fašizaciju, dapače ustašizaciju hrvatskog društva. No, kad bi to bilo tako, onda je za sve to kriv upravo Tomašević - jer je jedini na ovom svijetu to mogao spriječiti. Jednim klikom
Upozorenje za Hrvatsku iz Rusije, u kojoj država i sudovi tumače povijest
Sud u Vladivostoku ovog je tjedna kaznio lokalnu liberalnu političarku Marinu Železnjakovu kaznom od dva milijuna rubalja (21 tisuća eura) zato što je "rehabilitirala nacizam". Ona je to navodno napravila tako što je 9. svibnja 2021., na obljetnicu sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom 1945., čestitala Rusima Dan pobjede.
Lažima se braniti od laži! Na žalost, zapad je potpuno izgubio krdebilitet svojim dosadašnjim manipulacijama i lažima u vezi rata u Ukrajini.