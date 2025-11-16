Još jedan pompozni europski plan borbe protiv Putinovih dezinformacija i laži, nažalost, osuđen je na neuspjeh

Birokrati u Europskoj komisiji i njihovi spin-doktori i ovoga su puta, kao i toliko puta do sada, osmislili zvučan i bombastičan naziv za novi europski plan borbe protiv dezinformacija, nazvavši ga "Demokratski štit", što i nije posve nerazumljivo s obzirom na to da se svaka europska institucija, pa tako i Europska komisija, natječe za vidljivost u medijski zagušenom prostoru u Bruxellesu. Zbog toga smo dosad imali "European Green Deal", "Strategic Compass" i "Digital Sovereignty", a sada i "European Democracy Shield". Problem je, međutim, što su takvi pretenciozni nazivi, na žalost, u oštrom raskoraku s europskom praksom i stvarnošću, premda to, naravno, ne znači da su svi europski planovi i programi ostali mrtvo slovo na papiru, budući da ih je nekoliko prilično uspješno realizirano. Primjerice, spektakularno najavljeni plan oporavka od COVID-a "NextGenerationEU" doista je iz temelja promijenio fiskalnu politiku Unije, a slično vrijedi i za još neke ambiciozne planove i zakone.