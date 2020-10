Nevjerojatne scene zgrozile javnost: Tisuće ljudi jedni preko drugih gurali se u trgovinu

Nevjerojatne scene zabilježene su u Brazilu na otvorenju jedne trgovine od kojima se epidemiolozima diljem svijeta diže kosa na glavi.

Tisuće ljudi doslovno su se gurale jedni preko drugih kako bi ušli u trgovački centar Havan u brazilskom gradu Belemu.

Snimku je na Twitteru podijelio Glenn Greenwald, brazilski novinar koji je pojasnio kako je riječ o trgovini u vlasništvu Luciana Ganga koji podržava predsjednika Jaira Bolsonara, a koji je na meti kritika zbog svog stava o koronavirusu.

The scene today in COVID-ridden Brazil, in the city of Belém, where a new Havan department store -- owned by one of Bolsonaro's primary funders and most loyal supporters, @luciano_hang -- opened with Hang present, encouraging more and more crowds:pic.twitter.com/vWJsfCeUJY