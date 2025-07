Nevjerojatna situacija: HAC usred srezone najavio radove na A1 pa u zadnji tren odustali

Manje asfalterske radove, poručili su iz Hrvatskih autocesta (HAC), radit će na dionici Jastrebarsko – Bosiljevo 2, od 22. do 31. srpnja. Jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine putovat će se u tom razdoblju, ali radit će se na cesti samo u večernjim i noćnim satima "kada je promet slabijeg intenziteta".

– U slučaju stvaranja zastoja ili kolona, radovi će se privremeno prekinuti, a privremena regulacija prometa ukloniti do normalizacije prometa – kazali su u HAC-u, a onda obavijest povukli sa svojih internetskih stranica. S obzirom da je turistička sezona u punom jeku, a dionica na kojoj su se radovi planirali zauzima gotovo 50 kilometara A-1, najvažnije i najprometnije nam autoceste, što joj i samo ime govori, HAC smo pitali hoće li uspjeti odraditi asfaltiranje koje planiraju. Ili su se možda predomislili, s obzirom na to da je obavijest o radovima "povučena".

– Manji asfalterski radovi koje smo planirali zapravo je sanacija određenih rupa koje su nastale. Plan nam je bio da se asfaltira isključivo u večernjim i noćnim satovima, s tim da ne bismo zatvarali čitavu dionicu, već bismo prometnu regulaciju postavili na način da vozači izbjegnu tih nekoliko metara traka na kojem se u tom određenom trenutku sanira rupa – što su trebali raditi na A-1, pojasnili su nam iz HAC-a. Rupe koje su nastale, međutim, ne ugrožavaju vozače, kažu nam, odnosno nisu opasne za vožnju u ovom trenutku.

– Zasad se ne vozači ne moraju brinuti, naprosto je sanacija trebala biti u smjeru da je vožnja ugodnija. Željeli smo rupe "pokrpati" u satima u kojima obično nije toliki promet na dionici Jastrebarsko – Bosiljevo 2, s tim da vikendom nismo planirali raditi uopće, samo preko tjedna. Ali nakon najave dolaska gostiju i nakon promatranja intenziteta prometa, odnosno kad smo se uvjerili u to da je autocesta puna i preko tjedna, a ljudi na put idu i u noćnim satovima, radove smo ipak odgodili za neko kasnije vrijeme – pojasnili su nam iz HAC-a da od asfaltiranja koje se trebalo odvijati ovog tjedna ipak zasad odustaju. Ponavljaju da nastale rupe nisu opasne po vozače pa sanacija nije hitna, naprosto se ona željela odraditi kako bi put do mora bio ugodniji. A sudeći po komentarima na internetu o najavi radova, putnici bi ipak tu i tamo radije pokoju "turbulenciju" nego vožnju u jednom traku, čak i ako je ona samo nekoliko metara. Što se gužvi tiče, jučer su na A-1 one bile minimalne, ali vikend pred nama još jedan je "udarni". Hrvatski autoklub (HAK), zato, ima preporuke za vozače prije nego krenu ka svojim destinacijama. Predlažu im da planiraju put, a u obzir uzmu i alternativne pravce jer "najkraći put na karti nije nužno i najbrži". Savjetuju im i da odmaraju jer "umorni vozači gube koncentraciju".

– Provjerite ulje, rashladnu, kočionu i tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla. Ukoliko je razina niska, rashladna tekućina može se dopuniti destiliranom vodom ili vodom iz slavine. Provjerite tlak u gumama, stanje i dubinu utora na njima. Ponesite nešto za jelo i (osvježavajuće) piće. Provjerite imate li rezervni kotač, rezervne žaruljice i osigurače. Provjerite imate li sigurnosnu opremu (reflektirajući prsluk za svakog putnika, trokut i prva pomoć). Prije putovanja natočite pun spremnik goriva. Vežite se sigurnosnim pojasom, a voze li se i djeca, pažljivo provjerite njihove sjedalice i sigurnosne pojaseve. Prilagodite brzinu kretanja vozila uvjetima i stanju na cesti te poštujte ograničenja brzine – vozačima poručuju iz HAK-a.